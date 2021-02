Britney Spears rompió el silencio tras el documental sobre su calvario: “Me estoy tomando un tiempo para aprender y ser una persona normal”

“No importa lo que creamos saber sobre la vida de una persona, no es nada comparado con la persona real que vive detrás de la lente”, expresó la cantante en sus redes sociales

La estrella del pop Britney Spears habló públicamente por primera vez sobre “Framing Britney Spears”, el documental que expone el control que su padre Jamie Spears tiene sobre ella desde hace 12 años.

“¡¡¡Cada persona tiene su historia y su opinión sobre las historias de otras personas !!”, escribió Spears en sus cuentas de Twitter e Instagram. “¡Todos tenemos tantas vidas diferentes y hermosas! Recuerden, no importa lo que creamos saber sobre la vida de una persona, ¡no es nada comparado con la persona real que vive detrás de la lente!”, expresó la artista, de 39 años, cuya carrera se ha estancado por la disputa legal con su padre.

Spears también publicó una presentación suya en 2018 al ritmo de su hit “Toxic” y pareció abordar las preocupaciones sobre su salud mental: “Siempre amaré estar en el escenario ... pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal ... ¡Me encanta simplemente disfrutar de lo básico de la vida diaria!”.

La cantante estadounidense se encuentra en una pausa indefinida de su carrera, pero trabaja activamente en su intento por recuperar el control de su vida y su dinero tras más de una década de una tutela judicial ejecutada principalmente por su progenitor.

Horas antes de la publicación de Spears, su novio Sam Asghari había atacado duramente a su suegro al que calificó de “idiota” por querer controlar su relación con la cantante.

El noviembre pasado, el abogado de la exitosa artista, Samuel D. Ingham III, compareció ante el tribunal de Los Ángeles donde afirmó que su clienta tenía “miedo” de su propio padre y que no iba a volver a los escenarios mientras él siga controlando su fortuna.

Tras las declaraciones de la cantante, Jamie Spears se defendió y le dijo a la cadena CNN que solo estaba tratando de proteger a su hija de “aquellos con intereses egoístas”.

“Amo a mi hija y la extraño mucho”, dijo Spears en un comunicado. “Cuando un miembro de la familia necesita cuidado y protección especiales, las familias deben dar un paso al frente, como lo he hecho durante los últimos 12 años o más, para salvaguardar, proteger y seguir amando a Britney incondicionalmente”, afirmó.

Kevin Federline, ex esposo de Spears y padre de sus dos hijos, también se pronunció al respecto. Lo hizo a través de su abogado, Mark Vincent Kaplan, y explicó que él no tiene nada que ver con el pedido de la cantante y sus abogados de remover a Jamie Spears como su tutor. Sin embargo, elogió el trabajo que la actual tutora ha hecho por su exesposa.

“Kevin no tiene nada que ver con que Britney y sus abogados soliciten la destitución de Jamie como curador. Se ha mantenido al margen de los problemas de tutela. Cree que Jodi Montgomery ha hecho un trabajo admirable y no tiene otra posición que declarar con respecto a la tutela”, expresó Kaplan al sitio E! News en nombre de su cliente.

La ex pareja compare la custodia de sus dos hijos, Sean Preston, de 15 años, y Jayden, de 14. Spears y Federline estuvieron casados entre 2004 y 2007.

Mientras Federline se ha mantenido al margen de todo, quien decidió ser más claro acerca de este tema, fue el actual novio de Spears, Sam Asghari.

Asghari, de 26 años, criticó a Jamie Spears, por “tratar de controlar” su relación con la estrella en una publicación explosiva de Instagram.

“Es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos”, declaró Sam Asghari en la red social. “En mi opinión, Jamie Spears es un idiota total”.

Asghari , que rara vez habla sobre su relación con la estrella, agregó que “no entrará en detalles” sobre lo que lo llevó a hablar porque “siempre he respetado nuestra propia privacidad”. Sin embargo, el modelo nacido en Irán concluyó: “Pero al mismo tiempo no vine a este país para no poder expresar mi opinión y libertad”.

Asghari también envió un mensaje a los fans de la cantante que han quedado conmocionados tras ver el documental. “Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus fans en todo el mundo, y espero con ansias un futuro normal y sorprendente juntos”, expresó en un comunicado a la revista People.