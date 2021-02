Camacho afirma que Santa Cruz se hizo respetar y que por esa razón Evo no volvió a esa tierra

En un discurso de campaña electoral en la capital cruceña, el candidato a la gobernación de Santa Cruz por Creemos, Luis Fernando Camacho, afirmó que Santa Cruz se va respetar, razón por la que el expresidente Evo Morales no volvió a pisar esa tierra desde que regresó de la Argentina.

“Santa Cruz se va a respetar como departamento y lo vamos a lograr. ¿Por qué creen que desde que volvió el tirano (refiriéndose a Evo) no ha pisado Santa Cruz? y nadie lo ha amenazado y, que no le digan y que no le mientan que por lo que ustedes lucharon (los 21 días) fue en vano, mentira, había un objetivo (era) la renuncia del tirano y renunció”, manifestó Camacho.

Evo regresó a Bolivia en noviembre de 2020 después de renunciar a la presidencia de Bolivia en medio de conflictos poselectorales en 2019. Radicó en México inicialmente y después se asiló en la Argentina desde donde participó activamente en la campaña electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones del 2020.

Tras su regreso a Bolivia viajó por diferentes departamentos en calidad de presidente del MAS-IPSP marcó la línea política para la elección de candidatos. Sin embargo, no llegó al departamento de Santa Cruz, incluso la elección de candidatos cruceños se realizó en Cochabamba, en medio de conflictos internos en el MAS.

En su discurso de ayer, Camacho señaló que uno de los pilares de la lucha de los 21 días fue el autotransporte acompañado de los jóvenes y las mujeres. Manifestó que el objetivo fue la renuncia de Morales y se logró el cometido, en su criterio por esta razón no habría persecución a los cruceños y advirtió que si el Gobierno actual pretende iniciar una persecución, se encontrará con una Santa Cruz unida.

“Como decía Óscar, los dirigentes presentes no vamos a negociar, no vamos a vender, ni nunca vamos a agachar la cabeza porque Santa Cruz es lo que es gracias a todos los cruceños nacidos y no nacidos en este pueblo y el centralismo nunca nos dio nada”, enfatizó.

El candidato a la gobernación cruceña centró su campaña electoral en el federalismo y en buscar el desarrollo para Santa Cruz. Aseguró que conoce las necesidades de todos los sectores y si llega a ganar las elecciones subnacionales buscará solucionar todos esos problemas del departamento.