Camacho realiza cabalgata en Paurito y recibe respaldo de la población

Campaña. Candidatos a asambleístas recibieron el respaldo de la población.

Fuente: Prensa Creemos

El Cantón Paurito recibió al candidato a gobernador Luis Fernando Camacho con una cabalgata y le brindó su apoyo para las elecciones de marzo.

El líder de Creemos llegó a ésta población y cabalgó junto a las candidatas a asambleístas Paola Aguirre y Keila García.

A su ingreso al pueblo, la gente salió a saludarlo y lo acompañó después en una caminata desde la plaza principal de Paurito hasta la Casa de Campaña de Creemos.

Luis Fernando ratificó su compromiso con la gente con trabajo honesto, transparente y valiente. «No les voy a a defraudar. No me van a ver arrodillado, muchos han querido ver arrodillado a éste pueblo y no han podido. Vamos a seguir adelante para seguir sintiéndonos orgullosos de ser cruceño. Tenemos que esperar el segundo tiempo que

viene desde la Gobernación», manifestó.

Por su parte la candidata Aguirre, destacó la valentía de la gente de ésta localidad durante los 21 días de paro que se realizaron en el país en defensa de la democracia.

