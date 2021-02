Candidata de Pan-Bol en Puerto Villarroel se declara en la clandestinidad ante amenazas del MAS

Juana Rojas Choque, candidata de Pan-Bol en el municipio de Puerto Villarroel, en el trópico de Cochabamba, se declaró en la clandestinidad debido a que sectores del MAS de esa región le envían amenazas y le exigen que renuncia a su postulación.

“Por ahora no cuento con mi teléfono porque me llaman y amenazan y pidiendo mi renuncia, pido garantías del Defensor del Pueblo para mi familia y para mí, también sacan resoluciones de que me he vendido a la derecha en poco dinero, también llaman por radio y también mediante comunicación que debo irme a Santa Cruz, que soy traicionera, también el candidato del MAS Eusebio Santos dijo que me vaya a santa cruz con mi bultito”, denunció Rojas en un audio difundido por la jefa de Pan-Bol, Ruth Nina.

Rojas Choque también señala que “vienen pidiendo su número a mi hijo, a mi esposo, a mi hijo de 10 años le piden mi número, está traumado, mi hijo está asustado con las amenazas que tengo para mi familia y para mí, mi hijo menor está traumado”.

Nina explicó a Los Tiempos que Rojas envió ese audio a los dirigentes del partido y que solo se comunica por un número privado.

“Ella es candidata alcaldesa, los (candidatos a) concejales están atemorizados y no quieren ni mandar mensajes, porque también les dijeron que quemaran sus casas si hacen campaña”, dijo Nina.

“No sabemos dónde se encuentra la candidata, las autoridades de oficio deberían actuar para protegerla, dónde está la defensora del Pueblo, Derechos Humanos, si la denuncia fue pública estamos preocupados por la señora Juana Rojas”, aseveró.

Desde el MAS aún no se han pronunciado sobre este caso.