Candidatos del MAS en Tupiza reúnen a centenares de militantes en un acto político

Fuente: paginasiete.bo

Candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) por el municipio de Tupiza en Potosí realizaron el domingo un acto de proselitismo en el Teatrino Remedios hasta donde llegaron al menos unas 3.000 personas sin ningún protocolo de bioseguridad. En este evento participaron el postulante a alcalde por Tupiza, Jesús Guzmán y el aspirante a la gobernación, Jhonny Mamani.

En los videos publicados en redes sociales, se muestra un colmado escenario Teatrino de Remedios, lugar donde se realiza anualmente la fiesta de Reyes. Éste es un espacio abierto que puede aglomerar a más de 3.000 personas y está a cargo de la administración edil. En el video se observa a personas que consumen bebidas alcohólicas, que no guardan distancia social y tampoco utilizan barbijos.

El actual alcalde tupiceño, Mario Martínez, admitió que los sector afines al MAS hicieron la petición formal para usar el espacio, sin embargo señaló desconocer si el mismo fue o no autorizado.

«En este momento no podría indicar si ha sido autorizado o no, no puedo afirmar esta situación, pero las organizaciones sociales han pedido (el lugar) para esto (campaña política). Ha sido un evento que ha concentrado a bastante gente», dijo Martínez según un reporte de la red de comunicación Interactiva.

Debido al rebrote, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Tupiza determinó varias restricciones. Entre ellas no se permiten, por ejemplo, las aglomeraciones de personas además del cierre temporal de salones de fiestas, bares, discotecas, snacks y otros para evitar las concentraciones.