Carpintero arrollado por una ambulancia necesita ayuda

Fuente: eldia.com.bo

Un hombre se encuentra hospitalizado en estado grave en un centro asistencial de la capital cruceña, luego de ser atropellado por una ambulancia cuando retornaba a su casa en bicicleta este fin de semana.

Robert Meruvia, quien tiene cuatro hijos, había salido con su cuñado a realizar un trabajo de carpintería con el fin de ganar unos pesos en el feriado, pero fue embestido por una ambulancia, que circulaba a gran velocidad por el lugar. Ahora su situación es complicada porque necesita dinero para cubrir los gastos de la hospitalización.

“Cuando venía la ambulancia tras de mí a chocarme, yo me hice a un lado, quise tomarle foto a la placa y no pude porque casi me atropelló”, relató el cuñado de la víctima.

El chofer de la ambulancia fue aprehendido y hasta este martes por la mañana aún no había asistido a su audiencia cautelar en la que un juez decidirá si se defiende en libertad o le impone medidas cautelares.