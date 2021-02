¿Choquehuanca se alinea a Evo? Analistas ven un viraje discursivo

Cándido Tancara Castillo / La Paz

El vicepresidente David Choquehuanca agradeció ayer a campesinos en el municipio orureño de Toledo por bloquear carreteras -durante 10 días en agosto de 2020- y la “recuperación de la democracia”. Con esta declaración, según analistas, el segundo mandatario dio un “viraje” en su discurso, que no lo había hecho en 93 días de gestión, y se alineó con el expresidente Evo Morales que pretende reescribir la historia del país, sin la denuncia de fraude electoral en octubre de 2019, pero sí con la narrativa de golpe de Estado.

“Gracias a ustedes pues hemos recuperado la democracia. ¿Quiénes han ido a los bloqueos? Nosotros. A las marchas y movilizaciones, nosotros fuimos”, afirmó ayer Choquehuanca, en aymara y castellano a la vez, en la población de Toledo, provincia Saucarí, departamento de Oruro, donde entregó maquinaria pesada, camiones volquetas e insumos para la construcción de diques de contención y dragado del río Desaguadero que desemboca en el lago Poopó.

El analista Róger Cortez observó en el discurso de Choquehuanca un cambio con los pronunciados en los casi 100 días del nuevo Gobierno. “Si es que podemos considerar que hubiese algún tipo de viraje discursivo del Vicepresidente, que quizá se siente obligado a darlo por las circunstancias”, pues “lo que pudiera verdaderamente distinguirlo de su experiencia previa como uno de los hombres más fieles y próximos a Evo Morales, en la mayor parte del régimen de los 14 años”, afirmó.

Cortez afirmó que “él (Vicepresidente) parece retrotraerse a esa época (a los casi cinco lustros), recupera el discurso de Evo Morales y de Álvaro García Linera, actual, y se aleja de su retórica que hasta ahora no ha sido más que eso, con la que tomó juramento de su cargo (el 8 de noviembre). Hizo campaña previa, esparciendo la noción, la idea de que podría tener un comportamiento distinto”.

Choquehuanca dijo en Toledo que “somos gente dura (como la piedra), no nos harán desaparecer, ya floreceremos; nuestro pensamiento tiene que ser respetado”. Interpretó la palabra “larama” que a su juicio significa rebelde. “Larama quiere decir rebelde con sabiduría, es una persona que no se deja someter, que no acepta fácil las cosas, que no se deja engañar, le responde a los k’aras (no blancos), no se somete, analiza, investiga. Es un rebelde con mucha sabiduría, no es un rebelde cualquiera”.

Afirmó que “pocos se han rebelado a los golpistas (gobierno de Jeanine Añez). A tiempo hemos recuperado nuestra democracia, si no hasta estas volquetas (que entregó ayer) nos hubieran robado. Hasta eso se lo hubiesen llevado, pero más bien con la unidad del pueblo boliviano hemos recuperado nuestra democracia, nuestro proceso de cambio (de Evo Morales)”.

El analista Cortez afirmó que en los 93 días de gobierno, Choquehuanca no realizó ningún cambio para cuidar la naturaleza. “No ha hecho nada en estos meses y semanas de gobierno para corregir la inclinación que tuvo el régimen de Evo Morales para establecer alianzas con los grupos económicos más poderosos y más destructores de la naturaleza (Tipnis, Cochabamba; Tariquía, Tarija), no ha movido una pestaña, no ha hecho nada verdaderamente para llevar la frase constitucional del Estado Plurinacional a una dimensión real del Estado Plurinacional como alianza de pueblos distintos que componemos nuestro país y aunque ha criticado el autoritarismo y el apego al poder”.

Afirmó que “no vemos ningún paso concreto real en la democratización y en el cambio de su organización política (MAS); no parece ser sembrada por él y sus dichos sino por impulsos internos que él está capitalizando hasta ahora y no comanda”.

Choquehuanca, que instó a no echarse mixtura en las fiestas sino flores, afirmó que la lucha de los pueblos originarios es contra los k’aras, que según él no son los blancos sino los ladrones.

“Nuestra lucha es contra ellos (k’aras) y eso dice nuestra Constitución, ama sua (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama quella (no seas flojo). La gente mentirosa ya no puede manejarnos más, esa gente mentirosa, ese gente floja se tienen que ir (del país); esos rateros ya no pueden ser más autoridades, ya no más rateros, ya no más gente floja, hermanos, ya no más gente sucia (risa)”, aseguró.

El segundo mandatario afirmó que el gobierno de Añez se dedicó a “robar” en casi un año de gestión. “¿En este tiempito (12 de noviembre de 2019 – 8 de noviembre de 2020) de casi un año a ¿qué se han dedicado? a robar. Muchos proyectos estaban estancados y ahora nuevamente estamos empezando”, afirmó.

Choquehuanca luego convocó a los asistentes a apoyar el “proceso de cambio”, cuando falta un mes para las elecciones subnacionales. “Somos millones pero no nos damos cuenta que somos mayoría” pues “por eso tenemos que apoyar el proceso de cambio a nivel nacional, departamental y nivel municipal. Tenemos que empujar el carro en una sola dirección; si nos dividimos, no vamos a movernos, ahí vamos estancarnos” y volvió a señalar que “por eso hemos recuperado la democracia”.

El segundo mandatario también dijo que las personas que viven en las ciudades del país tienen alimentos gracias al trabajo de los campesinos. “Ellos (citadinos) no producen quinua, qañahua, papa. ¿Acaso producen apilla (tubérculo)?”, manifestó y aseguró que “por nosotros hay comida en las ciudades; si no fuera por nosotros, pueden morir de hambre, nos tienen que agradecer a nosotros”, y las “ciudades estarían sin alimentos”.

Punto de Vista

Renzo Abruzzese, analista político: Es una verdadera afrenta al pueblo

Eso es lo que se puede esperar del MAS, ellos han gobernado sobre la imposición de las posverdades, verdades a medias, mentiras desembozadas y ahora con el intento de establecer e instalar en la subjetividad la idea del golpe; todo apunta a eso, a es desconocer la historia, 10 de octubre de 1982.

No tiene ningún sentido, pero hace parte de estas posiciones de corte totalitario y fascista; lo que debe aclararse es que el populismo se define hoy como el fascista enclave democrático; en esta perspectiva es natural que un partido de corte populista fascista trate de reinventar la historia, imponer criterios, cosas falsas que no tienen ningún asidero, pero que como decía Joseph Goebbels (ministro de Hitler), más se repiten, más efecto tiene, siempre pareciéndose a la verdad. A eso que es un irrespeto a la democracia y es un irrespeto a las generaciones que reconquistamos la democracia, que escribimos la democracia en octubre de 1982. Es una falta de respeto, es una mentira desembozada y dudo mucho que (Choquehuanca) haya participado en un bloqueo.

Decir que “hemos recuperado la democracia” es una verdadera afrenta al pueblo boliviano que se recuperó en 1982. Es una afrenta, un intento por borrar y reescribir la historia y el pueblo boliviano no le va a permitir.

Es una barbaridad, no le va a resultar tan fácil. Después de 39 años de historia democrática, le dio la gana decirlo a Choquehuanca; (en la dictadura militar) la mitad de mi generación ha muerto y 39 años de esfuerzo sobrehumano para conservarla y mejorarla hasta el advenimiento de Evo Morales que sistemáticamente pulverizó el sistema político y el sistema de partidos para imponer cuasifascismo del siglo XXI.

Lea también: Choquehuanca a los aymaras: «tenemos que caminar con la frente altiva y gobernarnos nosotros mismos»