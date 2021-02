Claure cumple un año como presidente, aún debe ser posesionado

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Marcelo Claure Bedoya cumplió ayer su primer año de gestión como presidente de Bolívar. Hace 365 días, el directivo ganó las elecciones que se desarrollaron en la entidad celeste, pero aún no ha jurado oficialmente y la institución tiene un titular interino.

“Hace un año que asumí el reto de ser Presidente de @Bolivar_Oficial mi compromiso con el club crece todos los días y llevaremos a esta gran institución a lograr retos y objetivos jamás pensados hacia el #bolivarcentenario”, dijo Claure en Twitter.

“Es el único caso en la historia del Bolívar donde un presidente no toma posesión por más de un año”, afirmó el expresidente del tribunal de honor de la Academia Jaime Jemio.

El directivo, Lothar Kerscher y Guido Loayza son los dirigentes más antiguos que tiene Bolívar en el momento. Durante décadas, Jemio vio pasar a varias personas que llegaron a la presidencia del club, aunque reitera que no recuerda que alguno de ellos haya tardado tanto en ser posesionado en el cargo.

“Evidentemente no se hizo esta posesión, pero con atribuciones que le da el estatuto, el directorio ha designado un presidente interino. No hay inconvenientes, el estatuto no señala ninguna fecha tope para que la persona sea posesionada, aunque no es usual”, afirmó Jemio.

Claure se convirtió hace un año en el presidente número 32 de la Academia al tomar la posta que dejó Guido Loayza, quien estuvo una docena de años en el cargo. El nuevo titular celeste, con su fórmula “Bolívar somos todos”, ganó los comicios con 418 votos a su favor, siete en blanco y 14 nulos, de un total de 439 votantes en las elecciones.

El empresario sostuvo en febrero del año pasado que iba a jurar al cargo en marzo del año pasado, fecha en la que Bolívar debía disputar su encuentro de local frente a Palmeiras por la Copa Libertadores, pero sus planes se vinieron abajo por la cuarentena rígida que decreto el Gobierno nacional por la Covid-19. Por decisión de Claure, el que ocupa actualmente la presidencia interina es Alejandro Montaño, quien fue asesor legal del club en las pasadas gestiones.

Pero sin lugar a dudas el más activo del actual directorio es el vicepresidente Dardo Gómez, quien es “el que pone la cara” en las reuniones de la División Profesional y el que se encuentra en contacto permanente con el primer plantel.