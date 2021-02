Clubes definirán contrato con la TV y el inicio del torneo hoy

Fuente: lostiempos.com

Para hoy por la mañana (9:00) se programó una reunión de consejo superior de la División Profesional, en la que se analizará el tema del contrato de los derechos de televisión del torneo que se avecina.

De acuerdo con la convocatoria, que fue firmada por el presidente Fernando Costa y el director general ejecutivo Gastón Uribe, la junta se realizará de manera virtual. Las acreditaciones se realizaron el pasado 12 de febrero.

Según el orden del día, el primer punto a tratarse es la aprobación del acta anterior, luego se leerá la correspondencia, se analizará el tema de los derechos de televisión, la fecha de inicio del campeonato 2021, aprobación del acta y luego pasarán al punto varios.

Uno de los puntos importantes para determinar la fecha de arranque del certamen es que se defina qué empresa será la que transmita los juegos del campeonato, lo que se podría conocer en esta jornada.

Sports TV Rights es la empresa que tiene el derecho preferente y Telecel fue la que ganó la última licitación, para transmitir los partidos del fútbol boliviano por los siguientes cuatro años.

La FBF informó la semana pasada que ya se envió el contrato de los derechos de TV a Sport TV Rights y esperaban la respuesta.

Mientras que Sport TV Rigths aseguró a Los Tiempos que no podía dar una respuesta de si usará o no el derecho preferente, si no conocía que tipo de torneo se disputaría en el fútbol boliviano.

Los clubes también deben definir cómo pagarán los partidos que adeudan no sólo de la temporada pasada, sino también los del torneo Adecuación.

Además se conoció que por la tarde se reunirán los representantes de la División Aficionados, quienes también analizarán estos temas.