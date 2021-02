Cómo borrar tu disco duro de forma segura y que Windows 10 permanezca intacto

Formatear un ordenador y reinstalar Windows suele ser la primera idea que pasa por la mente de alguien cuando quiere vender un ordenador, regalarlo, o simplemente borrar todos los datos del disco duro para dejar Windows 10 como nuevo.

Sin embargo, gracias a que desde hace algunos años el mismo Windows 10 ofrece una solución más sencilla e igual de efectiva, ya no es necesario pasar por todo el proceso de descarga de Windows, creación de disco de arranque, formateo del disco y reinstalación del sistema operativo.

Antes hemos hablado de cómo restablecer Windows 10 a su estado original sin tener que formatear y conservando todos nuestros datos, pues básicamente con esa misma solución podemos borrar todos nuestros archivos del disco, eliminar cualquier dato y configuración personal, y dejar Windows 10 como nuevo, todo de forma rápida y sencilla seleccionando un par de opciones en la configuración.

Cómo restablecer un PC con Windows 10

Abre la Configuración de Windows 10 (tecla de Windows + I)

de Windows 10 (tecla de Windows + I) Selecciona Actualización y seguridad .

. Haz click en Recuperación .

. Selecciona Comenzar bajo la opción «Restablecer este PC».

bajo la opción «Restablecer este PC». Haz click en Quitar todo para quitar los archivos personales, las aplicaciones y la configuración.

Finalmente debes seleccionar cómo quieres reinstalar Windows, si desde la nube o una reinstalación local desde el mismo dispositivo. Si no tienes acceso a Internet o tienes una conexión con datos limitados, lo mejor será que elijas la opción local.

Si la conexión a Internet no es un problema para ti, recomendamos usar la descarga en la nube, no solo suele ser más efectiva, especialmente si has estado teniendo algún tipo de problema con Windows 10 o Windows Update, sino que reinstalará la versión más actualizada del sistema.

Finalmente verás un aviso explicando todo lo que el restablecimiento hará: quitar todos los archivos personales y las cuentas de usuario, borrar todos los programas, eliminar cambios en la configuración, descargar (si usaste la opción de la nube) y reinstalar Windows 10.

Cuando hagas click en «Restablecer» Windows 10 comenzará el proceso y se reiniciará el ordenador. Todos los datos almacenados se perderán, así que asegúrate de respaldar lo que no quisieras perder. El proceso tomará más o menos tiempo dependiendo de tu velocidad de conexión a Internet y de tu hardware.

Imagen de portada | WallpaperHub – Flaticon