Comunarios de Tarija temen que veneno que mató a 35 cóndores afecte el agua

“Hay gente que bebe el agua que hay más abajo, que camina por el campo, no sabemos si este veneno puede provocar muertes humanas”, dijo Pedro Barrientos, dirigente de Laderas Norte. Los habitantes del lugar coadyuvarán con todas las investigaciones

Tras la muerte de 35 cóndores en la comunidad de Laderas Norte, hecho que es investigado por el Viceministerio de Medio Ambiente, los habitantes de la zona temen que el fuerte veneno que se usó dañe a otros animales de pastoreo y a las fuentes de agua que usan.

Pedro Barrientos Sánchez, un comunario y dirigente del lugar, dijo sentirse apenado por la situación que vive ahora su comunidad. Recalcó que sus habitantes quieren que este hecho se esclarezca y el nombre de su comunidad “quede limpio”.

“El jueves por la tarde me alertaron, como parte de la dirigencia. El viernes pasé por este lugar para verificar y ese mismo viernes me fui hasta Pofoma (Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente) para dar parte de este hecho. El sábado se hicieron presente. Para nosotros ha sido muy preocupante ver a todos estos animales aquí muertos”, comentaba Pedro, mientras mostraba una “alfombra” de las enormes aves muertas.

El comunario aseguró que el veneno usado es tan fuerte que cualquier otro animal que lo olfatea muere. “No le da tiempo para darse la vuelta, ahí nomas queda”, relató.

El temor de quienes habitan ese lugar es que con la lluvia el veneno corra por el suelo y afecte a otros animales de pastoreo o a las fuentes de agua que hay por la zona.

“Hay gente que bebe el agua que hay más abajo, que camina por el campo, no sabemos si este veneno puede provocar muertes humanas”, dijo Pedro, a tiempo de pedir que las investigaciones arrojen resultados lo más pronto posible.

Acechados por perros y pumas

Pedro comentó que perros salvajes y pumas acechan a los animales que pastan por la zona.

“Hay perros vagabundos que están acabando con los animales de los vecinos, lo mismo los pumas. Entonces, por eso sospechamos que se envenenó a los animales para acabar con esos depredadores, pero no estamos seguros, no sabemos quién lo hizo”, aseguró el comunario, a tiempo de recalcar que los habitantes de la zona no encubrirán a nadie. “Estamos para coadyuvar”, aseguró.

Investigación

Un equipo compuesto por el Viceministerio de Medio Ambiente, de la Dirección de Medio Ambiente y Biodiversidad de la Gobernación de Tarija y del Municipio de Cercado, inició, la mañana del lunes 8 de febrero, las primeras investigaciones para determinar las causas de la muerte de cóndores, canes y aves carroñeras en la comunidad de Laderas Norte, ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Tarija. Los comunarios de la zona son los más interesados en que la investigación dé con los responsables de este hecho, pues no quieren que el nombre de su comunidad “quede mal” ante las autoridades.

El sábado 6 de febrero, 35 cóndores, el segundo animal volador más grande del mundo, después del albatros viajero, y considerado símbolo nacional, fueron hallados muertos presuntamente por envenenamiento. El Viceministerio de Medio Ambiente declaró duelo y delegó un equipo multidisciplinario conformado por biólogos, veterinarios y abogados para indagar la situación y determinar la sustancia que mató a estos animales.