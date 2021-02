Conflicto: sector salud suma siete pedidos; Gobierno ve politización

El sector salud del país se encuentra movilizado en demanda de atención a siete de sus pedidos, lo que pone al Gobierno frente a una situación de tensión, aunque califica la situación como política y advierte con procesos.

En el departamento de La Paz, los administrativos de la Caja Petrolera de Salud instalaron un paro en demanda de medidas de bioseguridad y denunciaron que no les dieron vacunas.

En Santa Cruz, el Consejo Departamental de Salud (Codesa) confirmó el paro de 48 desde hoy ante la falta de atención a su pedido de ingresar a una cuarentena rígida para contener el incremento de contagios de coronavirus COVID-19. Solo atenderán emergencias en los hospitales.

La Ley de Emergencia Sanitaria movilizó al sector médico que logró la modificación de tres artículos, sin embargo, tras su aprobación en la Asamblea y en puertas de su promulgación por el presidente Luis Arce, se dividieron y anunciaron movilizaciones y hasta un paro, en rechazo a la norma por considerarla anticonstitucional.

DEMANDAS

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, aseveró, según Urgente.bo, que se abre un ciclo de conflictos con el Gobierno no solo por la ley de emergencia, sino también por el seguro de vida, la contratación de médicos, una jubilación digna y el presupuesto para la salud.

“Se abre un ciclo de conflictos con el Gobierno porque no solo es la ley de emergencia sanitaria, sino graves problemas con el seguro de vida que no pueden cobrar más de 600 familias que hoy día han quedado huérfanas y viudas, no pueden cobrar hasta hoy día”, aseveró.

El dirigente de los salubristas mencionó que existen problemas de contratos y aún hay profesionales que no cobraron sueldos.

En cuanto a la Ley de Emergencia Sanitaria, indicó que existe una “doble intención” y con “medias verdades”. El sector espera respuestas hasta este fin de semana, caso contrario tomarán medidas de presión.

POLÍTICA

El Gobierno lamentó que dirigentes de instituciones colegiadas del sector médico “politicen la salud” con el rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria, que facilita las gestiones administrativas y la reacción rápida y oportuna ante la pandemia del coronavirus COVID-19.

De acuerdo con un boletín de prensa, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, recordó que el Comité Médico Nacional firmó el acuerdo sobre la norma y actualmente desconoce el mismo.

En una entrevista, según ABI, Terrazas dijo que el Gobierno siempre está dispuesto a dialogar y cumplir con lo acordado.

“Hemos firmado un documento y somos personas de palabra”, dijo.

A su juicio, existen intereses políticos porque en las elecciones nacionales, el Colegio Médico de Santa Cruz apoyó la candidatura de Luis Fernando Camacho, al igual que su par en La Paz respaldó a Carlos Mesa.

Por su parte, el vocero presidencial, Jorge Ritcher, coincidió con el Viceministro e indicó que la posición asumida por las instituciones colegiadas no es entendida, pues no existe una violación a las autonomías, tampoco la norma establece que se contratará personal extranjero.