Quentin Tarantino ha mantenido una larga charla con Edgar Wright en el podcast de la revista Empire, donde ha abordado varios temas mostrando una gran pasión por el séptimo arte. Quizá el momento más llamativo fue cuando el director de ‘Django desencadenado’ habló sobre ‘Joker’, una película que no le gustó demasiado en líneas generales porque es «un poco monótona«, pero destacó una escena con la que quedó fascinado.

Cuidado con los spoilers de ‘Joker’ a partir de aquí.

En concreto, Tarantino se refirió al momento en el que Arthur (Joaquin Phoenix) es entrevistado por Murray (Robert De Niro), una escena que acaba de forma violenta, ya que el cineasta cree que es una de esas secuencias en las que «sientes cambiar la atmósfera en el cine«, destacando que es un momento que va más allá del suspense para entrar en la mente del espectador.

Subversión a nivel masivo

De hecho, Tarantino cree que no has visto realmente la película de no haberlo hecho en cines porque «Si ves esta película en el avión, si la ves en streaming, no has visto esta jodida película. Te has hecho una paja en vez de tener sexo de verdad. Te has masturbado en vez de hacer un trío«. Luego entró en detalles aclarando lo siguiente:

El director subvierte a la audiencia porque el Joker es un jodido chiflado. El personaje del presentador interpretado por Robert De Niro no es un villano de película. Parece un idiota, pero no es más idiota que David Letterman. Es solo un cómico imbécil, un tipo de programas de entrevistas. No es un villano de película. No merece morir. Sin embargo, mientras el público mira al Joker, ellos quieren que mate a Robert De Niro. Quieren que coja la pistola, se la clave en el ojo y que le vuele la maldita cabeza. ¿Y si el Joker no lo matara? Estarías enfadado. ¡Eso es subversión a un nivel masivo! Consigue que el público piense como un jodido lunático y que quisiera algo que normalmente no querría. ¡Y mentirán al respecto! Dirán, ‘no, no quería que sucediera!’, y son unos malditos mentirosos. Lo querían.

Personalmente creo que Tarantino lleva razón en lo que consigue la película en ese momento, porque la secuencia estaba encaminada en todo momento a ese increíble estallido de violencia y el director Todd Phillips sabe muy bien cómo ir manejando al público hasta llegar allí, ¿opináis vosotros también igual que él?