«Consumo de ivermectina solo baja la carga viral del Covid-19»

Si bien estudios in vitro e in vivo, tanto en Estados Unidos, Australia e Inglaterra avalan una eficacia para mitigar la carga viral en casos de coronavirus en la fase inicial, el especialista recomienda consumir bajo vigilancia médica

Walter Santa Cruz, vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Salud Pública, explica su postura sobre el uso de la ivermectina como un medicamento que es usado para tratar enfermedades como el Ébola y el tratamiento de algunos gusanos parásitos (estrongiloidiasis intestinal y oncocercosis). Además por su amplio espectro antiviral, ahora se toma en cuenta para tratar a pacientes con Covid-19 en la primera fase. Sin embargo, recomienda no automedicarse y es vital la supervisión de un médico.

Con la experiencia de haber usado la ivermectina en el departamento antes del coronavirus para tratar otras patologías, el especialista, da cuenta que ese medicamento contribuye a bajar la carga viral en los casos de Covid de manera inicial, pero no previene la enfermedad. Si bien, existen estudios “in vitro” en Australia y “in vivo” en Estados Unidos, sobre las ventajas contra el virus en Bolivia no se tiene ningún estudio, ya que en el país no existen laboratorios de cuarto nivel para ese tipo de investigación ni los recursos para cubrir los estudios.

Por otro lado, destaca el inicio de la inmunización contra la Covid-19 al personal médico de primera línea de los centros de terapia intensiva, aunque lo ideal sería llegar al 60 % de la población con la vacuna, pero considera que mientras eso no suceda la población en general debe mantener las normas de bioseguridad para evitar los contagios, “en la vida real vemos en las calles que no se cumplen las normas sanitarias”.

El País (EP): En Bolivia y Tarija algunas personas usan la ivermectina para afrontar el Covid-19 ¿Qué opinión tiene al respecto?

Walter Santa Cruz (WS): La ivermectina como se conoce es un antiparasitario de amplio espectro, pero como siempre ha sucedido en la medicina hay medicamentos que se han utilizado para un determinado cuadro, pero finalmente tenían otra acción paralela. Se ha visto ya que la ivermectina aparte de ser un antiparasitario también tiene actividad antiviral, y eso no solo se vio con el Covid-19 sino se ha visto también con el anterior SARS-CoV1 y otras enfermedades como el Chagas por ejemplo y se utilizó para tratar el Ébola.

La ivermectina ya tenía una acción antiviral conocida, pero no certificada. Fui uno de los primeros en utilizar este medicamento en el departamento porque lo conocía desde las prácticas que hicimos en Colombia y Brasil con el medicamento, que si bien ahora se ha descubierto y se ha estudiado no solo en “In vitro” sino en vivo en las personas.

In vitro había un estudio de un laboratorio de Australia con todas las modalidades propias de intramolares de un laboratorio, pero “in vivo” significa en personas que han tomado la medicina, se conoce que se eligió un grupo de personas a las que se les dio de tomar ivermectina, se hizo un estudio denominado “doble ciego” y se vio que tiene efecto, especialmente en lo que se refiere a la disminución de la proliferación del virus.

Las personas que tomaban ivermectina, en primer lugar no se agravaban y en segundo lugar disminuían su carga viral y también negativizaban mucho más rápido en los exámenes de laboratorio, por eso se está utilizando la ivermectina.

Sin embargo, preocupa como médico que muchas personas se están automedicando, el hecho de que sea buena la ivermectina, no significa que cualquier persona se pueda automedicar sin conocer la dosis exacta, esto porque cada persona tiene un peso corporal diferente y tiene características diferentes.

EP: ¿Cuándo se debe utilizar la ivermectina en caso de Covid-19?

WS: Es importante que se trabaje con la ivermectina, no como preventivo, esto hay que aclarar, porque prevención desde el punto de vista de salud pública significa trabajar antes de que aparezca el daño, es decir antes de infectarse. La ivermectina no tiene acción preventiva, sino tiene acción sobre el virus, lo que significa que sí se debe utilizar en los primeros días de infección de la enfermedad, es decir en la primera etapa.

La enfermedad de Covid-19 se caracteriza porque tiene varias etapas, por ejemplo si utilizamos un medicamente para la primera etapa que es de proliferación viral, no va a servir para la segunda o tercera etapa. Podría servir la parte o el 50 % de la segunda etapa.

EP: ¿Cuál es la dosis recomendable de ivermectina y qué protocolo debe seguir?

WS: En primer lugar tienen que ser personas mayores de 16 años, no se recomienda a mujeres embarazadas ni a las que están dando de lactar, después no hay otras contraindicaciones porque no es un medicamento tóxico si se utiliza la dosis correcta.

La dosis que se recomienda es 20 miligramos por kilogramo de peso, es decir se multiplica 0.20 por el peso que tiene la persona. La ivermectina llega en comprimidos de 6 miligramos, de acuerdo a eso sabe cuántos comprimidos debe tomar. Sin embargo, es importante que las personas estén monitorizadas por un médico y se haga un seguimiento. Esto porque un gran porcentaje de la población tiene enfermedades de base, no es lo mismo darle ivermectina a una persona sana que a otra que puede tener diabetes, insuficiencia renal o dializándose, ya que de acuerdo al diagnóstico médico hay que disminuir la dosis.

EP: En Tarija se popularizó el uso de ivermectina y algunos políticos entregan esta medicina a la población ¿Qué recomienda al respecto?

WS: Se ha popularizado el uso y muchos han visto el efecto ya que no se han infectado hasta el momento, pero lo recomendable es que no se vea como un lente político todo esto, sino de conocimiento, de ciencia y medicina para darle ese valor y aprovechamiento en la salud.

EP: ¿En Bolivia se hicieron estudios sobre el uso de la ivermectina?

WS: Estudios in vitro en Bolivia no se han hecho porque no tenemos laboratorios de cuarto nivel que se necesitan para realizar un estudio laboratorial, in vivo tampoco se han realizado, porque esta epidemia apareció de un rato a otro y es rápida, no nos ha dado tiempo a los médicos como para hacer grupos de ensayo. Nosotros hemos tomado los estudios que se han hecho en el exterior donde se tienen más posibilidades de hacer este tipo de investigación.

Tenemos como referencia un estudio que se hizo en Australia, el último que salió en Estado Unidos y en la universidad de Oxford de Inglaterra, en base a esos datos más el conocimiento de que ya se utilizaba este medicamento anteriormente se han visto buenos resultados.

EP: ¿Cuáles son las dificultades para realizar estudios de amplio espectro en el país?

WS: Estoy entre los salubristas públicos que más estudios ha realizado en Tarija y todos los estudios de investigación se hacen sin apoyo económico de ningún nivel de gobierno, se hacen con recursos propios. Para hacer un estudio se requiere apoyo económico y nadie da el espaldarazo para hacer un estudio de investigación.

Por ejemplo para un estudio serio se tiene que elegir dos grupos de personas, unos que tomen ivermectina y otros que no tomen ivermectina, después se tiene que considerar otro grupo que estén enfermos para ver cuál es la reacción que tienen y en cuánto tiempo negativizan, y para ver cómo y en cuántos días negativizan las personas hay que hacer exámenes de laboratorio diario.

El problema que tenemos en aquí con los PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) solo son para diagnóstico de pacientes que están sintomáticos, peor para hacer estudios todos los días y resultados de laboratorio es económicamente imposible, por un lado; por otro no solo hay que ver con pruebas PCR, hay que analizar las reacciones y las cifras hematológicas de sangre para ver cómo está avanzando el paciente en cuanto se refiere a glóbulos blancos, glóbulos rojos, anticuerpos, aquí (Tarija), no se puede hacer la dosificación de anticuerpos todos los días. Todos esos detalles es no más problemático desde el punto de vista económico para realizar un estudio de este tipo.

Si bien existen profesionales que realizan investigaciones en Bolivia que sobreviven cumpliendo otro tipos de funciones pero son contados y en realidad no han podido trabajar en este caso del Covid-19 por lo caro que resulta a no ser que se tenga el apoyo de entidades internacionales como la OPS, la OMS y fundaciones del exterior que sí respaldan esos estudios.

EP: Respecto a la vacunación ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para que contribuya frenar la pandemia?

WS: En cuanto a la vacunación, creo que es la manera más efectiva para frenar esta pandemia, son varias vacunas que están dando vueltas en el mundo, pero las más conocidas son cinco (Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sinovac) y la que recibimos en Bolivia la SputniK V que es de vector viral. De éstas, las cuatro primeras son elaboradas con técnicas diferentes, donde no se introduce todo el virus ni muerto ni atenuado sino una parte del virus y se combina con otro virus que sería el arena virus como es la vacuna Sputnik V que estamos recibiendo.

Desde el punto de vista de Salud Pública, considero que la vacuna es la medida más acertada porque como estamos viendo, dentro de lo que es prevención que implica el uso de la mascarilla y distanciamiento, pero en la vida real vemos en las calles que esto no se cumple.

La vacuna va a tener el efecto que deseamos si se llega a una cobertura del 60% mínimo, de los contrario no vamos a tener la denominada inmunidad de rebaño o grupo. Por tanto, eso hace que no tengamos un porcentaje efectivo para frenar la epidemia, pero las vacunas son la esperanza que tenemos.

En Tarija ya estamos inmunizando al personal de primera línea, sobre la Sputnik V había muchas dudas porque no se habían exteriorizado los resultados y solo se difundió por revistas científicas los estudios de la fase tres, pero ahora se tienen esos datos y se ve una efectividad de 91,6 y en los mayores de 60 años de 91,8, entonces eso hace que sea alta la efectividad, es una vacunación segura, da pocas reacciones es como cualquier otra vacuna y además está realizada en un centro que desde hace más de un siglo trabaja con lo que se llama: investigaciones y creaciones científicas, como es el Instituto Gamaleya Rusia, donde también se hicieron otras vacunas que han tenido mucho efecto para el Ébola y el SARS CoV I, de tal manera que garantizan su efectividad.

Por otro lado, han utilizado dos antígenos recombinantes que es el S26 y el S5 que le da un espectro más amplio para la lucha antiviral.

EP: Aunque en Tarija se dispone pocas dosis de vacunas ¿Cómo avanza la inmunización?

WS: Lo importante de una vacuna es que prevenga la enfermedad y si tenemos como mínimo un 60 % se lograría el bloqueo de la epidemia, pero al no producir la vacuna se tiene que comprar y esperar que llegue al país. Es evidente el reclamo general en el mundo que no están llegando las cantidades necesarias. Por ejemplo Argentina ya terminaron de vacunar lo que inicialmente se habían propuesto, pero les falta vacunas, lo mismo sucede en Europa.

En la ciudad de Tarija específicamente tenemos 750 dosis, pero tenemos alrededor de 268 mil habitantes, por tanto se ha priorizado y se trabaja por fases. Están vacunando a las personas que están más expuestas y son los médicos y enfermeras que trabajan en primera línea o salas Covid, tanto del Hospital San Juan de Dios, de la Caja Nacional de Salud.

Esperamos que cuando llegue una segunda fase de vacuna se empiece a vacunar a las personas mayores de 60 años y las que tienen enfermedades de base; la tercera fase recién la población en general.

EP: ¿Cuál es su recomendación en esta etapa de contagio que ya se considera como una segunda ola en el país?

WS: Es importante la prevención y planificación. Si se cumplen esos procesos se podía haber previsto los insumos como el oxígeno y medicinas. Lo que más hace falta en esta enfermedad que es respiratoria es oxígeno medicinal, un producto que se produce en Tarija. A veces se piensa que la segunda ola es más baja que la primera, pero resulta que la segunda ola está siendo más fuerte y mucho más contagiosa que la primera, además que está causando más muertes.

“Se ha visto ya que la ivermectina aparte de ser un antiparasitario también tiene actividad antiviral, y eso no solo de vio con el Covid-19 sino se ha visto también con el anterior SARS-CoV1 y otras enfermedades”

“Preocupa como médico que muchas personas se están automedicando, el hecho de que sea buena la ivermectina, no significa que cualquier persona se pueda auto medicar sin conocer la dosis exacta”

“Se ha popularizado el uso y muchos han visto el efecto, ya que no se han infectado hasta el momento, pero lo recomendable es que no se vea como un lente político, sino de conocimiento, de ciencia y medicina para darle ese valor y aprovechamiento en la salud”

EL PERFIL

Nombre

Walter Santa Cruz Flores

Profesión

Médico especialista en Salud Pública

Actividad

Vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Salud Pública

Vigilante Epidemiológico del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)