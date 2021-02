Eva Copa lamentó que sólo una cúpula siga manejando el Movimiento Al Socialismo (MAS) y convocó a sus compañeros del instrumento a dejar de ser una “escalera” política.

La candidata a la Alcaldía por Jallalla también dijo que no se lleva mal con el presidente Luis Arce, pero cree que debe respetar su trabajo si es electa.

“No me llevo mal (con Arce). No he conversado estos últimos meses por mi campaña y ahora estoy en Jallalla, pero yo creo que el tema de que estemos con otro color presentándonos a las subnacionales no tiene que afectar el trabajo que tiene que realizar cada uno dentro de nuestras competencias», declaró, según Brújula Digital.

La candidata a la Alcaldía de El Alto por la agrupación Jallalla, Eva Copa, lamentó que sólo una cúpula siga manejando el Movimiento Al Socialismo (MAS) y convocó a sus compañeros del instrumento a dejar de ser una “escalera” política.

“Lamentablemente una cúpula del MAS sigue manejando al Movimiento Al Socialismo, yo los convoco a mis hermanos del instrumento, ya no sigamos siendo escalera de nadie, luchemos por nuestro pueblo y el 7 de marzo (día de las elecciones subnacionales) vayan a votar con el corazón”, dijo.

Copa fue senadora del MAS en la pasada legislatura y llegó a presidir la Cámara de Senadores en medio del conflicto poselectoral de 2019, cuando consiguió una gran notoriedad en la palestra pública y empezó a tener muchos seguidores.

Sin embargo, cuando el MAS definió los candidatos para El Alto rumbo a las elecciones subnacionales, Copa no fue elegida, pese al pedido de varias organizaciones sociales, y en su lugar fue nombrado Zacarías Maquera.

Por eso, mi paso por el MAS está lleno de “recuerdos que marcan mi vida, yo quiero que la gente me entienda y se ponga un momento en mi lugar (porque) he pasado momentos muy duros con ese color, he arriesgado (muchas) cosas y realmente me ha dolido mucho que me hayan desplazado de esa manera. Me siento muy decepcionada, porque había mucha gente que me decía que eso iba a pasar, pero no he querido creer (hasta que) he tenido que vivir en carne propia”, afirmó la candidata, en entrevista con Red Uno.

En ese sentido, el pasado viernes, la disidente del MAS también confirmó, en entrevista con La Razón Radio, que su salida del Movimiento Al Socialismo “es un viaje sin retorno”. (22/02/2021)