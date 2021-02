Covid-19: Gastos por paciente de UTI pueden superar los Bs 3.000 al día

Para evitar estos gastos piden cuidarse y consultar con un médico ni bien se perciben síntomas

Los números varían de un paciente a otro, según los requerimientos médicos para cada caso: no todos los enfermos de coronavirus son tratados exactamente igual debido a su particular condición clínica.

Los Bs 1.500 son un promedio calculado por un médico, en tanto que los Bs 3.000 resultan de sumas realizadas por familias a las que acudió CORREO DEL SUR para estimar los montos que se erogan en casos delicados de covid-19.

Incluso por los onerosos gastos económicos, los médicos no se cansan de recomendar a la población que mantengan las medidas de bioseguridad.

UNA RECETA EN TERAPIA

“Todas son recetas carísimas si el paciente ingresa a terapia intensiva. Fentanilo (un medicamento), relajantes, antibióticos que no hay en plaza. Mínimo una receta en terapia intensiva te sale 1.500 (bolivianos) por día”, dice a este periódico Jaime Márquez, especialista en terapia intensiva del hospital San Juan de Dios de Tarija. De hecho, esa referencia tranquilamente puede alcanzar o superar los Bs 3.000 diarios cuando el paciente está ingresado, según al menos dos casos que conoció este diario.

“A terapia intensiva llegan personas que ya están con neumonía. El pulmón ‘distressado’, el pulmón con neumonía, es para intubar y colocar el respirador. Para colocar el respirador hay que tener al paciente sedado y relajado, por eso te sale la receta cara”, detalla el doctor Márquez.

UN CASO DE AUTOMEDICACIÓN

En el país se ha vuelto común la práctica de la automedicación durante la epidemia del coronavirus. Un hombre de Sucre que comenzó con síntomas de tos y dolor de huesos decidió, junto a su familia, recurrir a esa práctica. Para ello, tomó como base una receta de las que circulan por las redes sociales.

Pero su malestar persistió con otros síntomas. Recién entonces se hizo una prueba de PCR que dio positivo. Hasta ese momento no había gastado mucho dinero en la compra de zinc, vitamina D, iboprufeno, paracetamol, aspirineta e ivermectina.

Dicho especialista reflexiona al respecto que ese no tiene que ser el comportamiento de las personas. “Se puede decir que es como un resfrío, pero debe buscar ayuda médica, no ir a la farmacia y automedicarse o preguntar al vecino ‘qué has tomado’, o ahora los famosos chat donde dice ‘tomen estos medicamentos aquí y allá’. Uno se automedica y se van fregando las cosas”, remarca el profesional de la medicina.

CON MÉDICO PARTICULAR

El temor por asistir a un centro de salud llevó a la familia de este paciente a contratar los servicios de un médico particular, para que le hiciera seguimiento y lo atendiera en su domicilio. Esta decisión le costó Bs 150 por el primer día, además de Bs 300 mientras dure la enfermedad (que sigue en curso) con atención personal y virtual.

Ya mejor cuidado, con atención profesional, parecía que todo iba muy bien, pero de pronto la salud de esta persona se agravó y el médico tuvo que recurrir a varios remedios y a análisis de laboratorio con la finalidad de revertir el cuadro.

El caso llegó a un punto en el que cualquiera que se enferma de covid-19 no desea llegar: los pulmones no estaban funcionando bien y se tuvo que recurrir al oxígeno. Compraron dos tubos de oxígeno a Bs 2.500 cada uno.

Hasta aquí, la familia estimó que había gastado alrededor de Bs 10.000. Y todos tenían la esperanza de que el hombre se recuperaría en casa, pero no fue así.

El cuadro de salud se agravó aún más y no quedó otra opción que llevarlo a un hospital, donde todo el servicio de covid-19 estaba copado. La suerte hizo que llegara justo cuando otra cama acababa de ser desocupada.

“A los primeros síntomas, más si has estado en una ambiente sospechoso, en una reunión te has enterado que alguien de tu trabajo que has frecuentado y ya está con covid. Vos también tienes que pensar que estás con covid, ya tienes que asistir al médico, que te vea, que te dé el tratamiento y evitar llegar a terapia intensiva, porque terapia intensiva es carísimo”, manifiesta el especialista consultado por este periódico.

UN DINERAL

A partir de esta etapa, los gastos comienzan a convertirse en un dineral. Más aún si, por esas cosas de la vida, uno no ha dado de baja su seguro en su caja de salud para beneficiarse del SUS. En este caso, el paciente dejó de aportar hace más de 20 años, pero seguía figurando como asegurado.

“Hay que dar fentamilo, propofol, midazolam, atracurio para sedar e intubar, y así están días”, detalla Márquez al revelar que “cuando la familia tiene que gastar tanto dinero en la compra de medicamentos, la gente reacciona mal, echa la culpa al médico”.

Los gastos diarios pueden ser de Bs 1.500 en promedio, apunta el galeno, pero en la experiencia de familias de paciente en Sucre, superar incluso los Bs 3.000 al día, pese a contar con el SUS.

Un paciente puede permanecer unos pocos días en terapia intensiva, pero también varios o casi todo un mes, como el hombre de 64 años que esta semana se recuperó del covid-19 en el hospital Santa Bárbara de Sucre.

Márquez apunta que en Tarija, otro dejó terapia intensiva después de 64 días, pero estos casos son excepcionales. “La familia muchas veces ha comprado medicamentos”, agrega él, y las sumas de todo lo erogado durante dos meses dieron un resultado altísimo.

En Sucre, la familia del caso presentado estima que ya van por los Bs 20.000.

Y ahora debe enfrentar la fase de recuperación, para lo cual es importante la fisioterapia en casa.

La hora de un fisioterapeuta cuesta Bs 150. ¿Cuántos días necesita? Todo depende del grado de recuperación del paciente.

ETAPA LEVE (*)

Azitromicina Bs 3,5 (5 unidades)

Ibuprufeno Bs 1 (10)

Refrianex Bs 5 (3 al día, cada 8 horas, durante 3 días)

Aspirineta Bs 0,40 (60)

Vitamina D Bs 1,40 (60)

Zinc Bs 1.10 (60)

Omega 3 Bs 1,50 (60)

Vitamina C Bs 1,40 (60)

Oxímetro Bs 150 (1 unidad)

Bromex jarabe Bs 21 (1)

Control médico Bs 150 (consulta en casa)

Seguimiento Bs 300 (durante la enfermedad, de forma presencial y virtual)

*No todo paciente requiere toda la lista

ETAPA MODERADA (*)

Baxor MG Bs 26,40 (8)

Pen di Ben Bs 21,70 (1)

Muxatil Bs 31 (1)

Ceftriaxona Bs 12,50 (7)

Levofloxacina Bs 5,36 (5)

Prednisox Bs 3 (10)

Clenox 60 MG Bs 116 (1)

Xartan Bs 6 (5)

Fluimed Bs 15 (3)

Acetilcisteina Bs 10 (3)

Fisiológico Bs 12 (3)

Levoalcos Bs 78 (6)

Adrenalina Bs 8,80 (7)

Mantixa Bs 9,80 (3)

Nebulizador Bs 493 (1)

Bromuro ipratropio Bs 70 (1)

Ringer Bs 12,20 (2)

Ringer Lac Har Bs 10 (1)

Glucosa Bs 10,20 (1)

Branula Bs 4,50 (4)

Equipo de suero Bs 4 (4)

Complejo B Bs 2,50 (10)

Dipirona Bs 4 (7)

Ampliron Bs 7 (8)

Discofix Bs 19,81 (1)

Salbutamol aero Bs 23 (1)

Complejo B-Vimin Bs 6,40 (10)

Xartan Dx35 Bs 6 (5)

Clofex Bs 2,65 (9)

Ulcozo Bs 5 (5)

Muxatil 600 grn Bs 10,50 (5)

Agua en estes Bs 1,80 (2)

Clenox 60 MG AM Bs 116,50 (2)

Radiografía Bs 150 (1)

Tanques oxígeno Bs 2.500 (2)

Carguío de cada botellón Bs 150 (en casa), Bs 100 (en fábrica)

Manometro Bs 550 (1)

Laboratorios gasometria, ácido úrico B 980 en atención en casa

Laboratorio Segundo día Bs 500

Laboratorio Tercer día 700

Servicio de enfermeras canalizar venas Bs 180 (1)

Por colocar ampollas en casa cada visita Bs 80 (3)

Plasma Bs 4.000

Rendisivir Bs 1.700 (10)

*No todo paciente requiere toda la lista

ETAPA CRÍTICA (*)

(Terapia intensiva)

Tomografía Bs 850 (1)

Laboratorio Electrolitos Bs 80 (2)

LAB. Gasometría Bs 100 (2)

LAB. Glucosa Bs 15 (2)

LAB. Lactato Bs 150 (2)

Clonazepam Bs 2,60 (2)

Ceftriaxon Bs 8,80 (2)

Dexametasona ampolla Bs 2,30 (3)

Dipirona Bs 2 (3)

Sulfato de magnesia Bs 3,30 (1)

Ranitidina Bs 2 (3)

Suero Ringer Bs 8,30 (1)

Losartan Bs Bs 0,70 (3)

Enoxiparina Bs 65,80 (1)

Levoflaxina Bs 51,50 (1)

Fibrolow Bs 6,50 (3)

Sonda Aspi Traq Bs 2,20 (6)

Fluidimed Bs 15 (3)

Micropore piel Bs 30 (1)

Pañal adulto Bs 6,65 (3 por día)

Mentisan Bs 22 (1)

Aceite J&J Bs 18 (1)

Omeprazol Bs 0,70 (10)

Propofol 10 mg Bs 50 (33 por día de intubación)

Fibrolow Lidose Bs 6,50 (1)

Cánula de alto flujo Bs 295 (1)

Suplemento calórico, suplemento para la masa corporal y Ensure Bs 300

*No todo paciente requiere toda la lista

RECUPERACIÓN

Fisioterapia Bs 150 (1 sesión por día)

Rivaroxahan Bs 27 (10)

Gastos imprevistos Bs 4.000

(Los gastos varían de acuerdo a la cantidad de días y la evolución del paciente)

Fuente: Gastos de familias que tuvieron pacientes con covid