Creemos concentrará su campaña en las provincias y el MAS dice que le va mejor en las urnas

Creemos es primero en la intención de votos tras conocerse los resultados de la segunda encuesta de Ciesmori publicada por Unitel. Luis Fernando Camacho tiene un 42.2% contra un 28% que muestra la candidatura de Mario Cronenbold, del MAS, quien dijo que a su partido le va mejor en las urnas que en este tipo de estudios.

Para Zvonko Matkovic, candidato a asambleísta de Creemos, «las encuestas son una fotografía del momento», por lo que continuarán trabajando en la campaña que, anticipó, tendrá una mayor concentración en las provincias.

«Nuestro interés es preparar un paquete de leyes y medidas que podríamos en funcionamiento desde el primer día de gestión», dijo Matkovic y acotó que pretenden generar 70.000 empleos en los primeros 100 días de trabajo, en el caso de ser elegidos.

Datos no reflejan la realidad

Mario Cronenbold, candidato del MAS, dijo que a su partido «histórica y cronológicamente le va mejor en las urnas que en las encuestas» por lo que añade que los datos no reflejan la realidad.

Anticipa que el verdadero apoyo se mostrará con los resultados que saldrán del día de la votación (7 de marzo).

«Tenemos una estrategia que no tiene que variar porque estos números a nosotros no nos sorprenden, en el sentido de que nos dan un número irreal (…) a nosotros nos va mucho mejor en las urnas en las encuestas, por eso después no saben como justificar diciendo que hubo fraude»; dijo en entrevista con Unitel.