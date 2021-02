Creemos rechaza guerra sucia por parte del MAS

Campaña. Diputado Erwin Bazan cuestiona que candidatos del MAS intenten descalificar con mentiras a Luis Fernando Camacho.

La agrupación política Creemos rechaza la guerra sucia por parte de los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Paola Aguirre, candidata a asambleísta, cuestionó que Mario Cronenbold, candidato del MAS, recurra a la misma táctica de Pedro García, candidato a vicegobernador del MAS, atacando con mentiras al candidato a gobernador de Creemos, Luis Fernando Camacho, en un afán de desesperación.

«El fin no justifica los medios y toda campaña que es respetuosa de los valores que promueve la democracia debe basarse en propuestas. Los candidatos debemos conservar la cordura y responsabilidad como una manifestación de respeto a los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren insultos, no discursos de odio, ni desacreditaciones, sino propuestas», manifestó.

En la misma línea, el diputado Erwin Bazán, condenó que el MAS apueste por llevar adelante una campaña con infamia y calumnias, en vez de propuestas y proyectos como lo hace Creemos. Señaló que Santa Cruz se encuentra en un momento de crisis y pandemia y no merece éste tipo de manifestaciones.

«Desde Creemos le vamos a poner un alto a la guerra sucia. Santa Cruz no merece más insultos y más descalificaciones. Lo que necesitan los cruceños son propuestas para solucionar los problemas», dijo.

Bazán lamentó que el candidato del MAS, haya hecho alusión a la familia de Luis Fernando Camacho. «Mario Cronenbold en su desesperación ha ido muy lejos y ha insultado a la familia de nuestro candidato, a sus hijos y eso no lo vamos a tolerar.

Si el Tribunal Supremo Electoral no le puede poner fin a la guerra sucia del MAS, nosotros como organización política sí nos vamos a hacer respetar», fueron las palabras del diputado, a tiempo de recordar que hay un debate en puertas entre los candidatos a la gobernación, por lo que exhortó a Cronenbold pedir disculpas.

«A qué debate vamos a ir, si vamos a tener al frente a una persona que sin escrúpulos se mete con la familia e insulta lo más sagrado que tenemos que son nuestros hijos. Mario Cronenbold se disculpa o se olvida del debate», remarcó la autoridad.

El legislador cuestionó que el MAS utilice la guerra sucia para tratar de ganar votos en las elecciones subnacionales. «Que desmonte su guerra sucia, sus infamias y mentiras. Que le haga propuestas a Santa Cruz. El MAS se acostumbró a insultar a los candidatos, a los cruceños y burlarse de la gente y eso no lo vamos a tolerar más», finalizó.