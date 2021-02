Cronenbold pide disculpas por agraviar a la familia de Camacho en una entrevista

Creemos criticó la guerra sucia de Cronenbold y condicionó un debate a las disculpas por parte del candidato el MAS.

Fuente: No Mentirás

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Mario Cronenbold, en una entrevista para el programa No Mentirás, disculpó públicamente, por ofender a la familia del también candidato a la Gobernación por Creemos Luis Fernando Camacho, en una pasada entrevista.

Cronenbold criticó el spot televisivo de Camacho donde se lo muestra como un padre de familia, sin embargo dijo que eran una familia incompleta porque no tenía una madre. Estas declaraciones generaron polémica y un rechazo generalizado por parte de la agrupación Creemos que conminó a Cronenbold a disculparse públicamente por la guerra sucia que está llevando.

El candidato aseveró que su crítica iba a la forma de como se realizó el spot televisivo y reconoció que hubo un exceso de su parte al inmiscuir a la familia por tanto pidió las disculpas, y espera que este hecho no sea una condicionante para no asistir al debate, ya que él no lo pidió sino el pueblo.

Cronenbold recordó que en los hechos del 2019, él y su familia fueron sometidos a maltratos por parte de la Unión Juvenil Cruceñista, brazo operativo de Camacho en ese entonces, pero hasta el momento nadie ha hecho las disculpas públicas, sin embargo reconoce que la familia es sagrada y él cometió un error, por tanto pidió las respectivas disculpas.