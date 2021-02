Cuatro formas de descargar una ISO de Windows 10 gratis

Salvo que vayas a actualizar a Windows 10 directamente desde un ordenador con una versión anterior del sistema, para poder instalar el sistema operativo desde cero será necesario que descargues una imagen ISO.

Para hacer esto tienes múltiples opciones, desde las mismas soluciones oficiales que te ofrece Microsoft y que son bastante sencilla y completas, hasta algunas opciones de terceros que en algunos casos pueden resultar incluso más cómodas para bajar un ISO y crear un disco de arranque con Windows 10.

Herramienta de Microsoft

La solución más obvia en muchos casos es utilizar la herramienta de creación de medios de Microsoft. La puedes descargar desde aquí y esta te va a guiar por el proceso, ya sea que quieras actualizar a Windows 10, crear un medio de arranque USB para instalar Windows 10 en otro ordenador, o solo descargar el ISO.

Lo único que tienes que hacer es ejecutar el archivo .exe y cuando te pregunte lo qué deseas hacer, deberás elegir «Crear medios de instalación«, luego seleccionar idioma, arquitectura y edición de Windows 10, y al final marcar la opción «Archivo ISO» seleccionando una carpeta para guardar la imagen.

Rufus

Una opción de terceros es utilizar la famosa herramienta Rufus que sirve para crear unidades USB de arranque para instalar gran variedad de sistemas operativos. Rufus ofrece además de esto, la opción de descargar directamente muchas distros Linux y también varias versiones de Windows.

Con este método solo tienes que descargar y ejecutar Rufus, hacer click en el botón que dice «Seleccionar» y cambiar a «Descargar«. Cuando hagas click en «Descargar» aparecerá una nueva ventana ofreciendo versiones de Windows para descargar imagen ISO y luego podrás crear un disco de arranque USB con Windows 10.

HeiDoc

Otra opción aún más granular es la herramienta de HeiDoc para bajar todos los ISOs oficiales de Windows y Office. HeiDoc los descarga directo desde los servidores de Microsoft, y te ofrece múltiples versiones de Windows 10 y no solo la última versión estable.

Es su principal ventaja, que tiene una gran variedad de builds y versiones del sistema y no solo la última actualización de Windows 10. Incluso te deja bajar las versiones chinas.

La web oficial

Suponiendo que no tienes acceso a un PC con Windows y no puedes usar estas herramientas, o que no quieres descargar la herramienta de creación de medios por cualquier razón, igual es posible descargar Windows 10 directamente desde la web de Microsoft.

Lo único que tienes que hacer es cambiar el user-agent del navegador para que este crea que estas usando otro sistema no Windows y te ofrezca descargar el ISO en lugar de la Media Creation Tool.

Entra en este enlace desde cualquier navegador y presiona el atajo de teclado CTRL + MAYÚS + I para abrir las herramientas para desarrolladores. Cambia el dispositivo en el menú desplegable que aparece arriba y selecciona iPad. Refresca la pagina y listo.

Imagen de portada | wallpaperhub