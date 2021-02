David Mateos: «Que me expliquen cómo jugué cuatro años con la lesión que dicen»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Un jugador que llega lesionado a un club no aguanta nueve días de trabajo”. “Si hubiese estado lesionado, no subo a un avión, viajo 24 horas, dejo a mis hijos y a mi mujer llorando para venir a jugar a The Strongest”. “Que me expliquen cómo jugué cuatro años con la lesión que dicen”. Esas son algunas frases del español David Mateos, refuerzo de The Strongest, quien anoche explicó por qué aún no pudo debutar con la casaca atigrada.

“La idea es limpiar mi imagen, la gente me está tachando de que he venido lesionado, que estoy engañando a The Strongest y a la afición y al final el perjudicado soy yo. Eso no me conviene. Yo vine a un club grande y sé jugar con la presión. Pero otra cosa es que me digan que soy un jugador poco profesional al firmar un contrato si estaba lesionado”, dijo Mateos a Futbolmanía.

Mateos detalló que no se entrenaba desde el 5 de noviembre pasado. “Un jugador que llega lesionado a un club no aguanta nueve días de trabajo, aquí en el club se entrena fuerte. Si hubiese estado lesionado, no cojo un avión, me hago 24 horas de viaje, dejo a mis hijos y a mi mujer llorando para venir a jugar a The Strongest. Soy lo suficientemente profesional y humanamente decido no ir si estoy lesionado porque perderé el tiempo yo y el club”, sustentó.

El viernes pasado, el médico del Tigre, Waldo Delgado, confirmó que el deportista viene de superar un problema en el ligamento colateral interno de una de sus rodillas. “La lesión está consolidada, no es aguda, pero tuvimos una recidiva (recaída) en relación a una falta de recuperación al 100%”, contó.

El futbolista europeo dio su versión. “Yo fui el que pidió la resonancia porque me salía un líquido. Que digan que tengo esa lesión y que me expliquen cómo jugué cuatro años con la lesión que dicen”, dijo.

Especificó: “El sábado fue el noveno día de entrenamiento y después de un día de descanso le digo al doctor: ‘Me gustaría que usted me mire la rodilla o llamar a un trauma para que me vea porque al final me salió un líquido aquí que nunca me ha salido y estoy un poco preocupado porque tal vez fue un golpe que no me di cuenta’. Total, viene el trauma de la Selección de Bolivia, me mira y me dice ‘tus ligamentos y tu rodilla, está todo bien’, pero me dice que haremos una prueba para descartar porque lo que está dentro de la rodilla, por más que manipule, no se verá”.

Continuó: “Yo súper tranquilo porque el único trauma de rodilla que tuve fue hace cuatro años. Cuando yo completo el historial médico que el médico me da, yo digo que hace cuatro años tuve una lesión de ligamentos -en Orlando, en octubre- después estuve en España, en Murcia, no tuve ningún problema con la rodilla y después estuve otros tres años en Israel, en los cuales he jugado 30, 33 y la última temporada, por el problema de la Covid, se paró la liga. Pero yo no he dejado de jugar por una lesión de rodilla o por una mala recuperación. No hay lesión mal recuperada, realmente yo no podría haber jugado durante estos últimos cuatro años, porque mi lesión es de hace cuatro años”.

Insistió en que “no tengo nada que esconder. Pueden llamar a mis clubes de Israel y de España y les dirán la verdad”.

Resaltó que quiere “limpiar” su imagen. “La gente me está tachando de que he venido lesionado, que estoy engañando a The Strongest y a la afición. Al final, el perjudicado soy yo. Al final, eso no me conviene. Yo vine a un club grande y sé jugar con presión. Pero otra cosa es que me digan que soy un jugador poco profesional al firmar un contrato si estaba lesionado”.