De la Cruz dice a Maquera que ‘por dignidad’ renuncie a candidatura

El exdirigente alteño Roberto De la Cruz instó al candidato del MAS a alcalde, Zacarías Maquera, que renuncie a su postulación por “dignidad” y así evitar que le ocurra lo mismo que a Édgar Patana en 2015.

De la Cruz se pronunció después de que la encuesta de CiesMori atribuyó a Eva Copa de la agrupación Jallalla un 76% de intención de voto, muy por encima de Zacarías Maquera que tiene 6%.

“El candidato aymara es mi amigo, Zacarías Maquera y los candidatos a concejales, por dignidad deberían renunciar a sus candidaturas”, dijo De la Cruz.

El exdirigente dijo que el MAS está atravesando un “tsunami” en El Alto, porque su candidato a alcalde y a concejales no inspiran la confianza de la población.

Dijo que los candidatos del MAS fueron puestos a “a dedo” y son “fichas” de Evo Morales, como exautoridades y dirigentes cuestionados.

La candidata a primera concejala del MAS es la exministra Wilma Alanoca. También aparecen en la lista el dirigente partidario Daniel Ramos, el dirigente gremial Rodolfo Mancilla, entre otros.

De la Cruz recalcó que la plancha del MAS debería renunciar por dignidad. Recordó que él también por dignidad decidió no participar en estas elecciones, a pesar de que tuvo ofrecimientos.

“Yo le pido que considere el hermano aymara Zacarías Maquera no ser instrumento de Eva Morales, no ser instrumento de uso del Movimiento al Socialismo, sino ser digno, no pasar como ha pasado Edgar Patana”, afirmó.

Respecto a la popularidad de Eva Copa, De la Cruz dijo que “es un fenómeno coyuntural”, porque los mismos militantes del MAS se están desahogando en contra de la imposición de la candidatura.