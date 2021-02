Discapacitados exigen a la Gobernación tarijeña la entrega «completa» del paquete alimentario

Fuente: https://www.elperiodico-digital.com

Las personas con discapacidad salieron a las calles a manifestarse en contra de la Gobernación del departamento la Tarija exigiendo la entrega «completa» del paquete alimentario. El dirigente de este sector, Merardo Serrano, señaló que dicho beneficio debería ser 12 anualmente pero sólo se entregan 7 u 8 al año.

«Se ha sacado un comunicado ayer indicando que dentro del paquete alimentario no se entregará el azúcar, no vamos a permitir que se pierda eso, no vamos a dejar que nos quite eso, por eso que hemos salido a la calles a manifestarnos contra la Gobernación», declaró Medrano.