Disputa: dirigencia del Conisur intenta tomar la sede de la subcentral del Tipnis

Fuente: paginasiete.bo

ANF

Un grupo de dirigentes y pobladores del Consejo Indígena del Sur (Conisur) intentó ingresar este viernes por la tarde a las oficinas de la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en Trinidad, donde el directorio electo en el 35 encuentro de corregidores se encontraba realizando una vigilia.

De acuerdo con el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), el vicepresidente del directorio del TIPNIS, Fermín Cayuba, indicó que el grupo llegó a las puertas de la Sede de la Subcentral luego de la reunión que sostuvieron en Trinidad, a convocatoria del ex Directorio que concluyó sus funciones en noviembre de 2020.

“Pasa que (el directorio saliente) convocó a un encuentro de corregidores para el 20, 21 y 22 de febrero en la comunidad Gundonovia y luego convocaron a (este) encuentro en Trinidad. Esta reunión no es válida porque toda autoridad que se elige es dentro del territorio, no en otro lugar, y ellos han elegido a su directorio acá en Trinidad, no allá en el territorio del Tipnis, como nosotros”, indicó Cayuba al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) del CEJIS.

Está disputa ya comenzó a generarse hace una semana. Medios de comunicación informaron que dentro de una de las partes había grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Hoy, en diferentes videos que circulan en las redes sociales, se observa que el grupo movilizado explica al grupo que se encontraba en vigilia que la reunión realizada en Trinidad eligió un nuevo directorio, por lo que demandaban su ingreso a las oficinas de la Subcentral, para dialogar con quienes fueron electos en diciembre.

Al momento, la sede de la Subcentral se encuentra cerrada debido a que la policía desalojó a todos los presentes por los amagues de enfrentamiento que se empezaron a suscitar después de más de una hora de discusiones entre los corregidores que se encontraban en vigilia al interior y quienes reclamaron ingresar a las oficinas.

El nuevo directorio del Tipnis, conformado entre otros por Benigno Noza como presidente y Fermín Cayuba como vicepresidente, fue electo en el 35 Encuentro de Corregidores y Comunidades del Tipnis que realizó entre el 14 y 17 de diciembre de 2020 en la comunidad Santa María de la Junta, en respuesta a la convocatoria de las organizaciones representativas del territorio, debido a que el directorio saliente no convocó a una nueva elección.

Cayuba explicó que ambos grupos acordaron un cuarto intermedio y este sábado iniciarán una mesa de diálogo.