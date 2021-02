Doria Medina critica a Arce por querer «revivir un muerto» como la empresa Quipus

Fuente: paginasiete.bo

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, cuestionó al presidente Luis Arce por anunciar que se reactivará la producción de la empresa estatal Quipus. Agregó que los celulares y computadores de esa línea no funcionaron.

“Quipus obtuvo un crédito del BCB (Bs 427 millones) que no podrá devolver, cerró su línea de ensamblaje de celulares, ensamblaje de televisores no prosperó y a la fecha computadoras que ensamblaron no funcionan. Hoy Arce anuncia que Quipus volverá a producir. ¿Revivirá a un muerto?”, escribió Doria Medina en sus redes.

En la pasada jornada, el Presidente anunció que se volverán a ensamblar celulares y computadoras para dotar a los profesores y estudiantes de los centros educativos públicos. Al mismo tiempo, criticó que el gobierno de transitorio de Jeanine Añez hubiera intentado “cerrar” la estatal en vez de potenciarla.

Según el Sistema Integrado de Gestión Pública (Sigep), desde 2014 hasta 2018 Quipus reportó un déficit operacional de 143 millones de bolivianos. Según las denuncias, este débito se debe a las irregularidades en los ingresos.