El 40% de trabajadores en salud esta con sospecha de Covid-19

Fuente: El Alteno

El 40% de los trabajadores en salud de la ciudad de El Alto están catalogados como sospechosos a coronavirus y ellos afirman que es porque las autoridades gubernamentales no les dotan insumos de bioseguridad y se declaran en paro de 48 horas.

“El 40 por ciento de los trabajadores están con sospecha de coronavirus, además tenemos once decesos. Cuatro son de esta gestión y siete son del pasado año”, dijo el dirigente principal del Sindicato de Trabajadores en Salud de El Alto, Max Caillagua.

Desde ayer los trabajadores en salud cumplen un paro de 48 horas exigiendo la dotación de insumos de bioseguridad, contratación de personal, infraestructura adecuada; a la Gobernación le pide la recontratación de personal para los hospitales de Tercer Nivel, cumplir con las medidas de bioseguridad; y al Ministerio de Salud, la consolidación de un seguro de vida, la inclusión a la Ley General del Trabajo, una jubilación digna y la creación de más ítems para enfrentar la pandemia, entre otros.

PARO

Ante la falta de respuesta de las autoridades de Gobierno, los trabajadores en salud de El Alto cumplen con el paro de 48 horas y demandan atención a su pliego de demandas por la pandemia.

“Estamos cumpliendo con la primera jornada de las 48 horas, la anterior semana ya hemos hecho 24 horas, pero no hemos tenido respuesta de las autoridades, en este momento estamos en hacinamiento en el CRA (Centro de Referencia Ambulatoria); en los centros de salud, Por día nos dan un solo barbijo cuando deberían darnos cada dos horas, no tenemos elementos de bioseguridad y no hay infraestructura adecuada”, afirmó uno de los secretarios en conflicto, Alberto Vázquez.

Otra de las dirigentes del Sindicato de Trabajadores en Salud, Ana María Palacios manifestó que en caso de no ser escuchados, se irá al paro de 48 horas para la próxima semana, si persiste la falta de respuesta, ingresarán a paro indefinido, por lo que pidió a las autoridades cumplir con sus promesas, antes de seguir perjudicando a la ciudadanía.

“No es justo que la ciudad de El Alto no tenga atención de parte de las autoridades del municipio en lo que respecta a salud, hemos tenido un montón de reuniones donde se comprometen con nosotros, pero lamentablemente no han cumplido hasta el momento; hemos pedido audiencia con la señora Alcaldesa (Soledad Chapetón), pero tampoco han ido para recibirnos”, lamentó la dirigente.

PROMESAS

Palacios afirmó que el sector de los trabajadores está cansado de las promesas de las autoridades municipales, hecho que motivó a las protestas sociales, como única forma de que “les hagan caso”.

“Necesitamos medicamentos, equipamiento, infraestructura adecuada, recursos humanos, a estas alturas ya tenemos compañeros fallecidos, cuando las autoridades nos deberían proteger”, afirmó otra dirigente, que con letrero en mano pedía atención a las demandas de los trabajadores en salud.