La modelo y su esposo, el actor y productor, Sebastian Bear-McClard, esperan su primer hijo

El desnudo total de Emily Ratajkowski en la recta final de su embarazo

Emily Ratajkowski una vez más se desnudó por completo para mostrar su floreciente panza de 33 semanas. La modelo de 29 años se quitó toda la ropa para una producción fotográfica en blanco y negro publicada en Instagram el lunes por la mañana.

Ratajkowski posó para los fotógrafos Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin.

La modelo subtituló la imagen con el siguiente texto: “Estoy increíblemente agradecida de tener este momento especial en mi vida capturado por mis colaboradores y amigos soñados, @inezandvinoodh. ¡¡Gracias!! Estaba de 33 semanas aquí”.

A principios de esta semana, la modelo mostró su panza de embarazada en una selfie.

“A veces me siento como Winnie the Pooh en forma humana, otras veces como una diosa de la fertilidad con un trasero jugoso. De cualquier manera, sé que voy a extrañar esas patadas muy pronto”, escribió en su publicación que, como siempre, obtuvo millones de likes y miles de comentarios de sus seguidores.

Emily Ratajkowski

Recientemente, la actriz se abrió sobre su embarazo y sobre la maternidad.

“Nunca entendí realmente cómo sería formar una familia. Es una experiencia increíble que me abre los ojos y me siento realmente afortunada ’’, dijo en un reciente entrevista. “No sé cómo será la maternidad, por supuesto, porque esta es mi primera vez y todos tienen experiencias y perspectivas tan diferentes”, añadió. “Entonces, lo mejor que se puede hacer es confiar en el proceso y tomar cada día a la vez y luego ver a dónde me lleva este viaje”.

Confiada en el cuerpo, Emily nunca ha tenido miedo de mostrar su cuerpo y también compartió una foto desnuda en las redes sociales cuando solo tenía 20 semanas de embarazo.

La modelo reveló en la portada de Vogue en octubre que estaba esperando su primer hijo con su esposo Sebastian Bear-McClard, con quien se casó en 2018.

“Agradecida y creciendo”, anunció Emily en Instagram, donde publicó la portada.

Emily Ratajkowski posó para Vogue

En una entrevista para la revista Vogue, Ratajkowski afirmó que no quiere conocer el sexo de su bebé hasta su nacimiento: “Cuando mi esposo y yo les decimos a mis amigos que estoy embarazada, su primera pregunta es sobre si sabemos el sexo. Nos gusta responder que no sabremos el género hasta que nuestro hijo tenga 18 años y que nos lo harán saber en ese momento”.

La famosa modelo británica-estadounidense también dio a conocer que fue agredida sexualmente por el fotógrafo Jonathan Leder durante una sesión de fotos en la casa del artista en la región conocida como Catskills, en el estado de Nueva York, en 2012.

Años más tarde, las fotografías que tomó Leder se publicaron en un libro, aunque Ratajkowski afirma que ni el fotógrafo ni Imperial Publishing tenían derecho a usarlas. Finalmente la modelo desistió de presentar una demanda ante un consejo de su abogado por los altos costos que representarían.

Dicha denuncia la hizo a través de un ensayo en primera persona para la sección “The Cut”, de New York Magazine, que tituló “Comprarme de nuevo ¿Cuándo una modelo posee su propia imagen?”.

En el extenso texto, también abordó los problemas legales que ha enfrentado por el manejo de sus derechos imagen y de las fotografías que le toman en público.

Fuente: infobae.com