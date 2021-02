«Ella (Eva Copa) hasta participó en el golpe; vamos a investigar»

El estudiante de comunicación social se identifica como inventor. Tiene 50 años y es candidato a la Alcaldía alteña por el MAS. Ofrece salud, reactivación económica, educación y seguridad ciudadana

El candidato del MAS a la Alcaldía alteña, Zacarías Maquera. / Foto: Archivo Fuente: Página Siete Roxana Pomier F. / La Paz



“Como loro”, desde hace casi dos meses Zacarías Maquera Chura responde a la misma pregunta. ¿Usted fue elegido a dedo por Evo Morales? “No tengo problema, estoy dispuesto a repetir lo mismo”, acentúa. “Nadie se metió a la elección departamental y nacional, peor nuestro hermano Evo”, aclara con la misma contundencia con la que define a Eva Copa: “Traidora”. El hombre de 50 años (14 de febrero de 1971) es candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Alcaldía de El Alto en las elecciones subnacionales del domingo 7 de marzo. Quiere volver a ocupar la silla edil, como hace seis años. En 2015, de forma interina, se pone la banda de burgomaestre alteño. Se queda con el testigo entregado por un Édgar Patana acusado de cometer actos de corrupción durante su gestión. Hoy, Maquera elige no recordar. “La justicia verá qué hará”, dice. Al estudiante de comunicación social, en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), tampoco le es fácil hablar de Copa. “Esa señora hasta participó en el golpe”, lanza. “Parece que son amigas con Soledad Chapetón”, completa. Desde hace seis años, su nombre se redujo a seis letras que conforman una palabra aymara. “Me dicen Ratuki (rápido) porque en cinco meses ejecutamos el presupuesto de El Alto, hicimos varias obras”, explica. Mientras se describe como un inventor, también está dispuesto “a repetir como loro” su plan de trabajo para su tierra.

Leyenda

“Nací en El Alto, en lo que ahora es el Distrito 9”, cuenta el esposo, padre de dos niños y hermano de 10. “Sé lo que es la pobreza”, resalta el alteño que practica ciclismo en las primeras horas de la mañana y que luego utiliza el resto del día para “planear la estrategia de la campaña”.

Mientras habla en medio de una comunicación dificultosa porque está en un vehículo, de la zona de Llojeta a El Alto, Ratuki responde a Página Siete. “No tengo problema, pero no me gusta que me tergiversen”, advierte el dirigente sindical.

¿Cómo y por qué fue elegido candidato del MAS?

Mi nombre es Zacarías Maquera Chura. Nací en la comunidad Tomaya, provincia Murillo, ciudad de El Alto, lo que es el Distrito 9 actualmente. He sido dirigente sindical de mi comunidad, dirigente de la federación, estuve en diferentes luchas, en la Asamblea Constituyente para hacer aprobar nuestra Constitución, hemos estado en la marcha de Caracollo, hemos estado una semana en la lucha. Hemos trabajado bastante. Así es Ratuki, por eso me eligieron las bases.

¿Es verdad que fue elegido a dedo por Evo Morales?

Mire… Tantas veces ya lo dije, pero no hay problema, me quieren hacer repetir como loro, no hay problema, estoy dispuesto a repetir como loro. Hay que hablar la verdad, no me gusta tergiversar. Yo les he hablado, nadie se metió a la elección departamental y nacional, peor nuestro hermano Evo. Eva Copa declinó y dijo: ‘yo declino por usted, Ratuki’. Hubo cinco candidatos y cada uno tenía que presentar a sus bases. No hay ninguna marginación, como ella dice. No es discriminar, yo también soy aymara.

¿Le ganó a Eva Copa en la elección partidaria, entonces?

Ella se alejó, nadie la alejó. Fuimos más de 20 precandidatos, cada uno decía ‘yo tengo apoyo’ y al final del camino llegamos cinco finalistas. Ahí, un día sábado, nos convocó el dirigente departamental. Ahí estaba la Eva Copa, yo, la Wilma Alanoca… ahí debatimos. Todos declinaron a mi favor y Eva Copa dijo que preguntará a sus bases, salió de la oficina y me dijo ‘yo declino por usted, Ratuki’. Yo le dije que iba a ser primera concejal. Nunca la marginamos.

Usted fue presidente del Concejo Municipal del exalcalde de El Alto Édgar Patana (2010-2014), quien fue condenado por actos de corrupción, ¿qué piensa de esa gestión?

No quisiera comentar de esa gestión. La justicia verá qué hará, el ejecutivo y el legislativo.

Las encuestas dicen que Eva Copa ganará las elecciones en su municipio, ¿qué opina?

Esos señores de los números que dan sus encuestas cada domingo, como estamos en pandemia, ellos se dedican a eso, a los negocios. Nosotros no creemos en eso, ellos nunca harán buenos números para nosotros porque somos del pueblo, somos indígenas, nosotros pensamos en defender nuestro proceso de cambio, defender nuestros recursos naturales, ese pueblo somos nosotros. Ellos manejan sus intereses personales. Ellos mismos están quedando mal, como el año pasado. Ojalá que la justicia no permita que nunca más se hagan la burla del pueblo alteño. Pero el pueblo ya despertó. Antes de 1952 manejaban a nuestros abuelos, ahora no nos manejan, ya nos damos cuenta. Ya llegó la alfabetización, la juventud alteña ya es profesional. Ya despertó la ciudad de El Alto y ya no nos engañan con sus encuestas dirigidas.

¿Pero considera que Copa es su principal rival?

Noooo… Yo no quisiera opinar nada. No sé en qué se dedicará. Parece que su gente siembra el odio en El Alto. No son alteños, son funcionarios de la ciudad. Vienen a insultar a los alteños. Esa señora hasta participó en el golpe. Cuando ingresemos a la alcaldía, vamos a investigar. Ella dice que es del MAS y la gente cree que es del MAS, pero ahora la gente sabe que ella traicionó al Movimiento Al Socialismo. Es traidora.

En una entrevista concedida a Página Siete, la alcaldesa Soledad Chapetón dijo que “no dejemos la institución en manos de lobos vestidos de oveja”, ¿qué opina usted?

Entre ellas parece que son amigas, por eso los funcionarios de la alcaldía, según lo que nos comentan, están vestidos con los colores del partido de la Eva Copa, ustedes son testigos, no podemos mentir. Hace cinco años, Soledad Chapetón decía ‘haremos j’acha obras y la gente apoyaba en las redes sociales, igual que ahora. Pero no hay nada, ahora será lo mismo y la que sale perdiendo es la ciudad de El Alto. No debemos equivocarnos. Por eso, el 7 de marzo vamos a arrasar en la votación.

El martes anterior, Evo llegó a El Alto para respaldar su candidatura… ¿cuánto le suma Morales a su campaña?

Nuestro pueblo alteño pide que Evo venga a nuestra tierra. Por eso le pedimos que esté en El Alto. Nuestro Evo es presidente del Movimiento Al Socialismo. Él siempre nos visita, a él le gusta trabajar y siempre nos acompañará en todos los departamentos. El pueblo alteño está con el proceso de cambio. Siempre ha respaldado y siempre respaldará al proceso de cambio. El año pasado conseguimos el 80% de respaldo (comicios generales). En la ciudad de El Alto se respeta el proceso de cambio.

Ratuki (cen,) con Evo Morales, el martes en El Alto.

Foto: APG

El expresidente Morales dijo en uno de sus discursos que uno de sus candidatos estuvo a punto de declinar a su candidatura, ¿usted pensó en algún momento en tomar esa decisión?

Yo nunca escuché eso, sincero. Si usted tiene la grabación, páseme y no podemos mentir. No, no, no, no… Una cosa es escuchar, no podemos estar con el ha dicho o no ha dicho. Yo he sido candidato a concejal y por primera vez candidato a la alcaldía. Siempre he asumido mi responsabilidad hasta el final.

¿Qué le ofrece Zacarías Maquera a la ciudad de El Alto?

Ustedes me preguntan cada vez y yo estoy dispuesto a repetir como loro. Mi plan está basado en cuatro caminos: salud, reactivación económica, educación y seguridad ciudadana. Ese es nuestro plan de gobierno municipal. Yo sé que voy a arrasar en la elección porque soy aymara, tengo otra formación. Nunca abandonaremos al proceso de cambio, ejecutaremos nuestro plan de gobierno porque El Alto quiere empleo, quiere obras y nosotros ejecutaremos y cumpliremos para cambiar la ciudad. Estamos totalmente comprometidos con la ciudad.

¿En qué consiste su plan de reactivación económica en una ciudad que tiene lujosos cholets, pero también tiene altos índices de pobreza?

Se está saliendo de la pobreza en El Alto. Antes veíamos casas de adobe, ahora vemos cholets. Hay gran movimiento económico, después de que nuestro Evo nacionalizó nuestros recursos naturales. Antes ganábamos 360 bolivianos, ahora el sueldo llegó a los 2.000. Hay que valorar el movimiento económico que nos dejó Evo. Eso hay que valorar, compañera.

Pero la pobreza continúa…

Es verdad. Nuestra gente necesita trabajo, pero nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros no consumimos lo boliviano. Lo que producen aquí no estamos consumiendo, ahí no estamos creando el empleo. Tú mismo estás puesto una chamarra que ha llegado de China y no te pones una chamarra que está costurada en Bolivia. Las empresas constructoras también utilizan herramientas de otros países. Somos consumidores y no productores y lo que producimos, no consumimos. Ya es hora de consumir lo que producimos. Nuestros alteños están costurando en Brasil, cuando pueden costurar en el país para vender a los mismos bolivianos.

¿Cómo aplicará, desde la alcaldía, ese cambio de mentalidad en el alteño?

Nosotros ofrecemos un plan para tener maquinarias, con bancos de desarrollo productivo. Nosotros, como alcaldía, estaremos al lado de la gente para que produzca e incentivaremos a los alteños para que consuman lo nuestro.

Nuestros hermanos alteños quieren movimiento económico de nuestros hermanos gremiales. El MAS siempre está para la gente humilde. Nuestro partido nunca abandonó a la ciudad de El Alto.

Tenemos gobierno nacional, tendremos al gobierno departamental y también ganaremos el gobierno municipal. El año pasado nos perjudicaron los golpistas, pero desde este año vamos a trabajar todos juntos.

¿Y cuál será su plan para hacer que la gente pague impuestos a la alcaldía?

A mí no me gusta mentir. En la alcaldía hay impuesto que va a las arcas del gobierno municipal y hay otro impuesto que va a la corrupción. Nosotros vamos a terminar con eso. Por eso la derecha está correteando para quedarse. Ellos no quieren que haya cambio y nosotros vamos a transparentar.

¿Por qué le dicen Ratuki?

Fui cinco veces reelegido como presidente del Concejo. Me pusieron ese nombre cuando fui alcalde por cinco meses. Fui alcalde de transición. En esos cinco meses, El Alto ocupó el segundo lugar, a nivel nacional, en participación presupuestaria, casi sacamos el primer lugar, compañera, por eso me llaman Ratuki, durante mi gestión hicimos obras, rápido.

Zacarías Maquera fue alcalde interino alteño 2014-2015.

Foto: Archivo digital

¿Cuál es su profesión, a qué se dedica?

Mire… Yo soy inventor. Inventé dos máquinas, una lavadora de ropa que lava cinco frazadas en 10 minutos, en 20 minutos lava 20 frazadas. También inventé, para los constructores, un doblador de fierro. Un constructor dobla fierros manualmente en dos días, mi máquina dobla en una hora. Soluciono los daños en las duchas en cinco minutos. Me gusta ser inventor. Ahora estoy descubriendo un medicamento para la vista. En estos días patentaré el producto. Estoy haciendo una bicicleta sin pedalear, que funcione sin motor. También estoy por crear un catre sin frazada, que funcione a través de botones. Otro de mis inventos son los colchones de oveja, eso voy a vender por internet, para exportar. Mientras pienso en mis inventos, estoy pensando en la campaña y las estrategias que tengo que hacer para ganar las elecciones.

También soy alumno de la universidad de la UPEA, en El Alto. Tendré tu profesión, comunicación. Estamos avanzando. A mí me gusta estar en contacto con la gente. Soy humilde porque conozco la pobreza. Siempre he sufrido.

¿Cómo fue su infancia?

Nosotros somos nueve hermanos varones y dos hermanas mujeres. Somos 11, en total. Al colegio íbamos siete. Siempre fui rápido, como hacía mis tareas y rendía en los exámenes, saltaba de segundo a cuarto. Mi padre no tenía platita para comprarnos útiles ni uniformes para ir a los desfiles. Yo conozco qué es la pobreza, pero gracias a Dios, mi padre me enseñó a no meterme en la corrupción.

¿Por quienes está conformada su familia?

Mi madre murió hace un año. Estoy casado con Juana Catalina, tengo dos hijitos pequeños, todavía. Soy alteño, comunario de esta tierra.