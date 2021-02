Elton Jonh y Michael Caine protagonizan una divertida campaña para fomentar la vacunación contra el Covid-19

En el cómico anuncio, de 90 segundos, ambas figuras británicas simulan una audición.

El músico Elton John y el actor Michael Caine han protagonizado un video para animar a la población del Reino Unido a vacunarse contra el covid-19. A través del humor y la sátira, el corto, compartido este miércoles por el Servicio Nacional de Salud (NHS), intenta convencer de los beneficios de la vacunación a quienes aún tienen dudas, cuando más de 12 millones de personas en el país han recibido una primera dosis.

El anuncio, de 90 segundos, muestra a ambas figuras británicas simulando una audición para protagonizar la mencionada campaña. En su esfuerzo por obtener el papel, Elton intenta mostrarse natural y simpático. Imita la particular pronunciación de Michael y luego le piden que simule haber recibido el fármaco.

Los responsables del ‘casting’ no parecen convencidos con los dotes actorales del popular cantante, quien les asegura que «no encontrarán a nadie más famoso» que él. Es entonces cuando aparece Caine siendo vacunado. El prolífico actor asegura que vacunarse no duele, algo que «no mucha gente sabe»; esas breves líneas parecen convencer al director, quien pide que le digan a Elton que no consiguió el trabajo.