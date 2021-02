En Tarija, Arce hizo campaña con la vacunación anticovid en favor de candidatos de MAS

El presidente Luis Arce hizo campaña política ayer con la vacunación anticovid en Tarija para favorecer a los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS), coincidieron candidatos opositores y cívicos de este departamento.

Arce arribó a la capital tarijeña en horas de la tarde y se dirigió al Centro de Salud del barrio Palmarcito para dar inicio a la inmunización de adultos mayores con la vacuna china Sinopharm. Después participó en una caravana proselitista con los candidatos a gobernador, Álvaro Ruiz, y a alcalde, Rodolfo Meyer.

La candidata a gobernadora por ISA, Mirtha Natividad Arce, cuestionó el accionar del mandatario, al decir que las campañas políticas deben ser con rostro propio y algunos postulantes tienen que descolgarse del brazo del jefe de Estado.



El presidente Arce en plena campaña con candidatos de su partido en Tarija.

«Las propuestas deben ser la llave para la victoria y no las alfombras y banderas de los jefes de partido», expresó Natividad Arce.

Además, reprochó la actitud de Arce y sus candidatos por no cumplir con las medidas de bioseguridad que rigen por la pandemia, ya que las autoridades deben ser ejemplo de respeto y sujeción a las normas.

El candidato a asambleísta por la alianza Unidos por el Cambio, Mauricio Lea Plaza, dijo que existe el uso abusivo del Gobierno central para apoyar la campaña de Álvaro Ruiz, que ha sido constante en las últimas semanas.

Lea Plaza agregó que la Gobernación también utiliza todos los recursos, publicidad y personal a favor de la campaña de Adrián Oliva.

Por su parte, el expresidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Teodoro Castillo, aseveró que el presidente Luis Arce ayer hizo campaña para favorecer a los candidatos del MAS

«Al mandatario no se le impide que pueda hacer campaña, pero aprovechar estas ocasiones para hacer proselitismo y con un tema tan sensible como la salud, no estamos de acuerdo», criticó el excívico.

Marco Guaygua, actual presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, lamentó que el presidente Arce no coordine con las autoridades locales de Salud, cuando el Sedes y Programa Ampliado de Inmunización (PAI) tienen un plan de vacunación.

El Ministerio de Salud envió 25.837 dosis de la vacuna china Sinopharm para vacunar a 8.354 del personal de salud y 4.500 personas mayores de 60 años con enfermedades de base.