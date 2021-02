“Es muy feo”: turista critica Uyuni y horas después se disculpa “de corazón”

“Como ven no tiene nada de estética. No viviría aquí aunque me paguen tres millones de dólares”, señaló en una transmisión que realizó en las redes

Fuente: Unitel



“La verdad, es muy feo Uyuni, feo con ganas”, manifestó en un video que compartió en su cuenta en Facebook. Pelaez contó que hacía mucho frío, que había llegado a esa ciudad en un vehículo particular desde Santa Cruz. “Como ven no tiene nada de estética. No viviría aquí aunque me paguen tres millones de dólares”, señaló en la transmisión. Las palabras Pelaez causaron repercusión en las redes, a tal punto que se vio obligada a realizar otra publicación en la que se disculpaba de todo lo que había dicho. “Primero quiero disculparme. Esta mañana puse un video, estaba despertando, posiblemente pude haber dicho cosas que hayan molestado a las personas, no estaba muy consciente”, justificó. Aseguró que se sentía feliz por encontrarse en el salar aunque también se dijo “un poco triste” porque no era su plan ofender a nadie. “Lo siento de corazón, no estaba consciente, espero que esto pueda servir de algo”, concluyó.