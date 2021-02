Exigencia de visas a israelíes y estadounidenses causa rechazo

Fuente: Página Siete / La Paz

La Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (Ababyt) rechazó ayer la exigencia de visas a ciudadanos israelíes y estadounidenses, después que el Gobierno abrogara un decreto de Jeanine Añez que ayudaba a la promoción del país; ahora rige el Decreto Supremo 2339, del 22 de abril de 2015, emitido por Evo Morales.

“Creemos que estas medidas no ayudan al tema de promocionar el país en el exterior; con la reactivación del turismo receptivo son turistas que llegan del exterior, no es turismo interno”, afirmó a Página Siete el presidente de Ababyt, Marco Antonio Mercado.

La norma ahora anulada fue aprobada por Añez en 2019 para que a estadounidenses e israelíes ya no se les solicite visa. El Gobierno dice que la disposición de Añez no tenía reciprocidad con EEUU e Israel, ya que dichos países exigen visas y argumentaciones extensas para permitir el ingreso de bolivianas a sus territorios.

En ese sentido, el Gobierno repuso la vigencia del DS 2339 por el cual se establece que “la sección consular de las embajadas o los consulados de Bolivia en el exterior y de manera excepcional la Dirección General de Migración a través de sus puestos de control migratorio terrestres fronterizos y aeroportuarios, emitirán visas de turismo o visita a personas extranjeras de nacionalidad estadounidense, sin consulta”.

Mercado afirmó que “el turismo receptivo se va a reactivar en los próximos seis o siete meses, pero los turistas que vienen del exterior no deciden viajar de la noche a la mañana, ellos planifican sus viajes con varios meses” de anticipación. Dijo que “Bolivia vuelva a tomar esta determinación de los visados no nos ayuda porque los turistas van a dejar de venir a Bolivia, no es que nos esté afectando en este momento”, pero a futuro “no van a tomar en cuenta al país para visitarnos”.

Mercado anunció que su sector se reunirá el jueves (4) con autoridades del Viceministerio de Turismo. “Les vamos a hacer conocer nuestra posición de éste y otros temas más, y vamos a escuchar por parte de las autoridades la posición que tienen”.

Los requisitos exigidos para la otorgación de visas, según la norma, son: formulario de declaración jurada de solicitud de visa, obtenido del sitio web de Migración; pasaporte vigente; certificado de vacunación contra la fiebre amarilla; itinerario de viaje o carta de invitación de persona con domicilio legal en Bolivia o reserva de hospedaje; solvencia económica mediante declaración jurada o mediante respaldo documental y pago del costo de la visa.