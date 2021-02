Explosivo cruce de Zidane con la prensa por los rumores de su salida del Real Madrid: «Díganme en la cara: ‘te queremos cambiar’»

El DT francés se enfadó en plena rueda de prensa al sentirse cuestionado por la mala racha de resultados de su equipo

El enojo de Zidane con un periodista antes del partido con Huesca

No son días fáciles para Zinedine Zidane en el Real Madrid, que ha ganado solamente dos de sus últimos siete partidos. El DT francés parece estar en la cuerda floja y en las últimas semanas ha sido muy criticado por la prensa local y la afición. Y en su último encuentro virtual con los periodistas protagonizó un explosivo cruce con ellos.

Zidane no ocultó su furia al sentirse cuestionado por la mala racha de resultados de su equipo, que quedó sorpresivamente eliminado de la Copa del Rey y en su última presentación liguera cayó ante Levante. El entrenador galo pidió “respeto” y recordó que hace meses ganó la Liga.

“Todos los días estoy fuera. El año pasado la Liga la ganamos nosotros, el Real Madrid. Tenemos el derecho a pelear la Liga este año. Por lo menos este año. El año que viene hay que hacer cosas, hay que cambiar… ¿Pero este año? Déjennos pelear, a los que ganaron la Liga el año pasado. No hace 10 años, el año pasado. Sólo pido un pequeño respeto a todo esto. Me hacen reír… Pero no pasa nada. Ustedes decís muchas cosas y hay que asumirlas. Díganme en la cara: ‘te queremos cambiar’, no sólo por detrás”, disparó Zizou.

El Real Madrid de Zidane ha ganado solamente dos de sus últimos siete partidos. (Foto: EFE)

En su retorno a la sala de prensa de Valdebebas tras atravesar el COVID-19, el estratega francés aseguró rotundamente que no iba a renunciar porque se siente “responsable” de la actual situación y dejo entrever que a final de campaña el club realizará cambios profundos.

“Si hay cosas que no funcionan hay que ver al responsable y yo lo soy de esta plantilla. El próximo año seguro hay que hacer algo, pero esta temporada esta plantilla se merece seguir y dar la cara. A nuestra afición le digo que vamos a dar la cara pase lo que pase y a intentar dar una alegría. Quieren vernos ganar y jugar bien al fútbol. Lo vamos a intentar”, agregó.

El Real Madrid buscará salir de su crisis en su partido de LaLiga ante el SD Huesca (Foto: EFE)

Sin tapujos, Zidane le dijo a los periodistas que considera que deberían respetar más su trabajo: “Lo que me hace reír es que me pregunten si estoy fuera cada vez que hacemos un mal partido. No merezco este tratamiento por parte de la prensa. Espero un poco de respeto y si no llegamos a los objetivos seré el primero que se va a criticar porque tengo responsabilidad.”

Zizou volverá al banquillo madridista este sábado en la Fecha 22 ante Huesca tras ausentarse en dos encuentros: el triunfo ante el Alavés (1-4) y la derrota contra el Levante (1-2), donde lo reemplazó su asistente David Bettoni.

“Confío en todos. Tenemos dos competiciones, hay 54 puntos en juego en Liga. Tenemos seis partidos antes de jugar la Champions. Vamos a pelear las dos competiciones hasta el final”, avisó.