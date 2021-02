Facebook bloquea las noticias de los medios en Australia

El ministro australiano de Finanzas, Josh Frydenberg, califica la decisión de “inútil y autoritaria” y asegura que empañará la reputación de la red social

JUAN DIEGO GODOY

Fuente: https://elpais.com

Facebook libra una batalla contra el Gobierno australiano y un proyecto de ley sobre los contenidos de los medios de comunicación.UNSPLASH

Facebook ha cumplido sus amenazas. Desde este jueves, los usuarios australianos de la red social no pueden consultar los enlaces de información de los medios locales o internacionales, mientras que las personas que viven en el extranjero tampoco tienen acceso a las informaciones australianas, según ha constatado AFP. Facebook había anunciado unas horas antes que restringiría dicho contenido como respuesta a un proyecto de ley introducida por el Gobierno de Camberra que requiere que la red social y Alphabet —matriz de Google— paguen a los editores por el contenido que se publica en sus plataformas.

El ministro australiano de Finanzas, Josh Frydenberg, ha calificado la medida de “inútil y autoritaria” y ha asegurado va “a empañar” la reputación de la red social. El ministro ha añadido que su gobierno está “totalmente decidido” a poner en marcha su proyecto de ley destinado a forzar a las plataformas digitales a remunerar a los medios por el uso de sus contenidos. El proyecto fue adoptado la semana pasada por la Cámara de Representantes y ahora se debate en el Senado.

¿Qué implicaciones tiene la medida de Facebook? Según el comunicado difundido por la compañía, los usuarios australianos no pueden leer ni compartir contenido de noticias australianas e internacionales en la plataforma. Además, los lectores internacionales tampoco pueden ver ni compartir contenido de noticias australianas en Facebook o contenido de páginas de noticias australianas. Los editores australianos, por su parte, no pueden compartir ni publicar ningún contenido en las páginas de Facebook, pero si tiene acceso a otras funciones desde su página de Facebook, incluidas las estadísticas de la página y el Creator Studio. Finalmente, los editores internacionales sí podrán publicar contenido de noticias en Facebook, pero a sabiendas de que el público australiano no podrá ver ni compartir enlaces ni publicaciones.

Facebook asegura que la ley introducida en Australia falla en reconocer la naturaleza de la relación entre la plataforma y los medios. “Al contrario de lo que algunos sugirieron, Facebook no roba contenido noticioso. Los medios eligen publicar sus notas en Facebook porque encuentran nuevos lectores, consiguen suscriptores y mejoran sus ingresos. Las organizaciones de noticias no usarían Facebook si no contribuyera a su rentabilidad”, protesta el gerente de Facebook para Australia y Nueva Zelanda, William Easton a través de un comunicado difundido este miércoles.

This is pretty scary. Just seeing posts wiped from Australian news outlets like this. pic.twitter.com/DuUGkUel0e — Donie O’Sullivan (@donie) February 17, 2021

Pero el Gobierno australiano no está tan convencido. Desde el año pasado, los australianos debaten una ley —impulsada por la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC, por sus siglas en inglés)— para obligar a las dos grandes plataformas a negociar con los editores un precio por sus contenidos.

Así, Australia obligaría a los gigantes Google y Facebook a pagar a los medios de comunicación por usar su contenido en sus buscadores y plataformas sociales. Según el proyecto de ley australiano, el precio a pagar no dependería solo de la capacidad de negociación de cada medio con Google o Facebook, sino que iría a un arbitraje externo si no hubiera acuerdo.