Falta de oferta y cadena de frío impiden a privados traer vacunas

Luis Escóbar / La Paz

Un mercado internacional con amplia demanda de vacunas contra la Covid-19 y la falta de equipamiento para garantizar una cadena de frío en Bolivia son los dos factores que impiden a las empresas privadas importar las dosis.

“Cualquier empresa o instancia pública o privada puede hacer el trámite regular (de importación) en la Agemed. Lo que se necesita es el registro sanitario y este requisito se pide para cualquier medicamento, incluso para las vacunas”, dijo a Página Siete el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. Explicó que “el problema no es la autorización” porque “nunca” se restringió la importación de dosis.

“El verdadero problema es que no existen vacunas para la venta. Algunas empresas están ofreciendo estos fármacos en Bolivia, pero no tienen la representación legal. No digo que sea imposible conseguir los medicamentos, pero es muy difícil acceder a éstos. Es decir, nosotros estamos detrás de las vacunas, detrás de todos los laboratorios y no existe disponibilidad. Estamos apelando a las relaciones políticas para que puedan darnos prioridad en esta primera etapa”, explicó.

Hace unos días, varios sectores -como los médicos- demandaron al Gobierno “abrir las fronteras” para comprar más vacunas de forma libre. “No tenemos por qué estar esperando más. Si existen vacunas para comprar y traer, ¿por qué debemos esperar a que nos (den las dosis)”, dijo el secretario de conflictos del Colegio Médico de Santa Cruz, Fernando Pacheco.

Blanco explicó que el trámite y los requisitos para traer las vacunas son los mismos que para un paracetamol. “Considerando que estamos en una emergencia por Covid se aprobó –además- un decreto que facilita esta aprobación. Entonces, la Agemed da el registro sanitario y listo”, agregó.

Eliana Caballero, directora general ejecutiva de la Agemed, dijo que hasta el momento “nadie” hizo ninguna solicitud. “Para hacer la importación necesariamente se debe tener la representación legal del fabricante ante la Agemed”, indicó.

La funcionaria explicó que “todo medicamento” debe tener su registro sanitario para ser importado y comercializado en el país. “No existe otra instancia en Bolivia para dar la autorización. Si otras instituciones estarían buscando traer (las dosis), deberían hacerlo a través de una empresa importadora o en todo caso adquirir del Ceass o Aisem, (instituciones) que de acuerdo con el DS 4438 son las llamadas a distribuir las vacunas”, dijo.

Blanco añadió que se facilita la emisión del permiso para la importación de las vacunas con una homologación. “Si (una empresa) quiere importar una vacuna de dos farmacéuticas (con las que el Gobierno hizo contratos como Sputnik y AstraZéneca), los homologamos y obtienen la autorización sin mayor trámite”, dijo.

La autoridad alertó, además, a las instituciones privadas y públicas de no caer en ofertas de empresas que prometen traer vacunas. “Hay que advertir, por ejemplo, que en Uruguay una empresa estaba negociando con el Estado y no tenía autorización de Sinovac. Acá, en Bolivia, se presentó (una intermediaria) que firmó un compromiso de 3,5 millones de vacunas con el gobierno de Añez y tampoco tenía autorización de China. Hay gente que se aprovecha y otros pueden caer en esta trampa porque no hay disponibilidad de vacunas”, precisó.

La segunda dificultad que atraviesan las empresas es el equipamiento para garantizar la cadena de frío tal como explicó el exministro de Salud Guillermo Cuentas. Por ejemplo, la vacuna Pfizer se debe conservar a menos 70 grados y otras a menos 10 grados.

“No es que el Ministerio de Salud quiera monopolizar la provisión de las vacunas porque tiene una amplia cadena de frío. Lo que sucede es que no hay otra institución que tenga las mismas condiciones para garantizar un volumen grande de vacunas. La Caja Bancaria que tiene 80.000 asegurados, no creo que pueda conseguir 160 mil dosis”, dijo.

Dos decretos