Felipa Huanca figura como funcionaria de Culturas, según declaración jurada

Fuente: Página Siete

La exprocesada por el Caso del Fondo Indígena, Felipa Huanca Llupanqui, figura como funcionaria del Ministerio de Culturas, según la declaración jurada de la Contraloría General del Estado.

En el cuadro que informa a la entidad a la que pertenece la servidora pública, el reporte oficial indica: Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el cuadro sobre el día en el que se llenó el formulario señala 8 de febrero de 2021.

En el extracto de declaración jurada de bienes y rentas, Huanca Llupanqui declara que tiene dos bienes y que sus rentas (pasivos) alcanzan a Bs 7.722. La exejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa figura funcionaria del Ministerio de Culturas.

La excandidata fue aprehendida por el caso del desfalco millonario al exFondo Indígena Originario Campesino (Fondioc).

Felipa Huanca fue aprehendida en febrero de 2020 y en aquella ocasión indicó que era inocente y denunció que es víctima de persecución de parte del entonces director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Rafael Quispe, quien interpuso la demanda contra Huanca

“Me ha acusado, me ha difamado. Hasta ahora no me ha comprobado nada, tengo derecho de estar caminando”, sostuvo Huanca en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en referencia a Quispe.

Según pudo averiguar, Huanca figura como funcionaria de la unidad de Interculturalidad del Ministerio de Culturas.

El viernes 12 de febrero, el Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó sentencia condenatoria de dos años de cárcel contra el candidato a gobernador Rafael Quispe, un proceso iniciado por Huanca que le inició el proceso a Quispe por el delito de acoso político.