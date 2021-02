Gary Áñez: “Hay un aparato de corrupción que instrumentalizó la política”

Estamos a tres días del cierre de campaña, ¿qué se espera en estos tres días?

Seguiremos insistiendo en lograr la contundencia en el voto. Estamos ganando, pero necesitamos generar la contundencia para poder manejar el Concejo Municipal sin necesidad de entrar a una negociación, para no depender de otros actores y poder desarrollar nuestro plan.

El grave problema es que los vestigios de este sistema de corrupción, que ya cerró un ciclo, se aferra y como ve que la candidatura de la gente subió, se escapó y es una realidad está haciendo todo para meterse, aunque sea a la negociación. Están recurriendo al desgaste, a la guerra sucia para intentar generar una cuota dentro del Concejo para buscar dividir el poder y reciclarse.

_¿Usted busca ganar seis concejales y evitar negociación?

Ese es el ideal. Cuando nos referíamos a la necesidad de ganar con contundencia hacíamos referencia a eso. Necesitamos un Concejo que pueda establecer el plan Primero Vos con absoluta transparencia ante la gente. En caso de que no se logre esa mayoría, estaremos obligados a buscar la gobernabilidad, pero en esa búsqueda de la gobernabilidad se producirá el reciclaje de este aparato de corrupción, de este matrimonio encubierto que ha habido entre todas las fuerzas políticas que han conformado el poder territorial de Santa Cruz en perfecta alianza con el poder central.

_Si se mantiene la intención de voto, probablemente no tendrá mayoría en el Concejo. ¿Está dispuesto a negociar?

No quiero pensar en eso todavía porque creo que hay tiempo suficiente para que la gente nos brinde su apoyo contundente. Estamos en un momento muy complejo en el que las otras candidaturas no están en la etapa de presentación de propuestas ni a la candidatura, sino que van con ataques muy bajos hacia la persona, en un intento por bajarme la credibilidad. Están desesperados por llevarme a ese escenario.

_¿Estamos en la guerra sucia?

Así hemos estado en los últimos 15 días de campaña. Es comportamiento se mantiene desde que aparecimos compartiendo, prácticamente, el primer lugar y con proyección de crecimiento de 0,6% de la preferencia ante el electorado, desde ahí comenzó el nerviosismo. Sin embargo, nada me desenfoca del objetivo. Nosotros encarnamos la candidatura de la gente que quiere una transformación y quiere un nuevo momento.

_Las encuestas lo ubican en primer lugar en la intención de voto, ¿qué implica esto para Ud.?

Implica que debemos seguir insistiendo porque todavía no se ha ganado nada. Hemos avanzado, existe una diferencia y estamos ganando la elección, pero necesitamos mayor margen, consolidar el Concejo Municipal.

Necesitamos que el 7 de marzo la gente vote arriba y abajo en la papeleta porque es la única forma de ejecutar el plan sin necesidad de ceder. Obviamente abrimos los brazos para los que quieran sumarse, pero no en un marco de negociación antigua donde se decía dame tantos porcentajes, cargos y proyectos en la municipalidad. Eso no lo vamos a permitir y es nuestro compromiso con la gente.

_¿Por qué buscan destruir su imagen?

En los últimos días he pensado en cuánto se estará afectando mi candidatura en la planificación de este sistema de corrupción que hacía cálculos de cuánto sacarían irregularmente en los próximos cinco años. Cuánto se le estará yendo. Ese es el punto.

_¿Perdiendo en qué sentido, económico, político, de poder?

En términos económicos porque en realidad nunca hicieron política para consolidar proyectos, sino que hicieron política para enriquecerse.

_En su criterio, ¿se conformó un aparato de corrupción y no de poder?

Se creó un aparato de corrupción que instrumentalizó la política y actores que terminaron cediendo por conveniencia y por prorroguismo político las aspiraciones y las banderas de lucha del pueblo cruceño.

_Si usted tendría que identificar ese esquema de corrupción, ¿cómo lo expondría?

Para mencionar un ejemplo, mencionaré una obra. La autopista Santa Cruz-Warnes, una infraestructura en la que fueron invertidos $us 123 millones, ejecutada por una empresa ecuatoriana.

La obra fue financiada por una parte por el Gobierno, otra por la Gobernación, una más por la Alcaldía de Warnes y otra por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Ahí se refleja claramente la componenda, el acuerdo político. Se van los ecuatorianos, pero la obra está sin concluir.

Vamos a la otra parte, por esa zona no vive un alma y por qué diseñan una autopista por esa zona. ¿A quién favorece? Al aparato político. Menciono ese ejemplo para que se entiende de qué estoy hablando. Es decir, esos $us 123 millones no favorecen a la ciudadanía, sino al acuerdo político.

_¿Cómo hará para desmantelar ese aparato de corrupción mencionado por usted?

Primero, tenemos que hacer una auditoría de los fondos y después una auditoría técnica de las obras. Se tienen que revisar los pliegos de especificaciones de cada proyecto, por qué las obras se deterioran tan rápido y, después, investigar a las empresas fiscalizadoras.

Acá no es un tema de mirar hacia adelante, porque toda obra mal ejecutada es dinero que le costó al ciudadano cruceño. Si empezamos a mirar hacia adelante y reparar las obras mal hechas seremos cómplices de la corrupción y eso no lo vamos a hacer. Desarrollaremos una investigación para llegar al meollo y, si cabe, iniciar procesos en contra de los responsables. Ese es el compromiso con la gente.

_¿Por dónde comenzaría?

Por el presupuesto. El año pasado la municipalidad tenía un presupuesto de Bs 530 millones, para este año serán Bs 380 millones. Habrá que revisar si existen todas las obras que dicen que ejecutaron y cuánto costaron. Necesitamos como acción inmediata generar una comisión de transición para evitar que oculten información.

_¿Hay empresas que forman parte de este sistema?

Creo que los empresarios privados fueron extorsionados. Considero que si no cedían a las propuestas, no trabajaban porque tenían la capacidad de contratar empresas extranjeras. Preguntó: Por qué la empresa que construye la autopista Santa Cruz-Warnes, que no fue concluida, es extranjera y se fue sin que existiera algún reclamo.

Cuántos casos más habrá de esos. Ni siquiera es un tema que buscan el poder para reproducirse, siempre fue con la intencionalidad política. Los empresarios siempre callaron, a pesar de que le deben millones.