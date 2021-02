Gianinna Maradona: «Si me matan, son todos cómplices»

Fuente: https://ar.marca.com

Un fuerte y preocupante descargó Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego, vía Twitter, luego de que fuera acusada por Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando (uno de los hijos del Diego) y pareja de Verónica Ojeda, de tener su poder el famoso anillo que lució Diego desde 2018, que fue un presente recibido tras ser nombrado presidente del Dinamo Brest de Bielorrusia.

Si me matan buscando un anillo que no tengo son TODOS CÓMPLICES. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) February 4, 2021

Según el abogado, la joya está en poder de Giannina, algo que justificó argumentando que Monona, la cocinera de Maradona, y Maxi Camargo, asistente de Diego, le comentaron. En ese sentido, de ser así, le exigen a Giannina que entregue el anillo ya que el mismo, valuado en 300.000 euros debe ser en tal caso vendido y de ahí repartir las partes.

Ante la acusación, Giannina sorprendió al salir en Twitter a decir lo siguiente: «Si me matan buscando un anillo que no tengo son TODOS CÓMPLICES», en una expresión que llamó la atención. Tras ello, la hija del 10 no volvió a manifestare.