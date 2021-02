Gracias a las buenas relaciones con la República Popular China, hoy recibimos me…

... sedición, conspiración y terrorismo. La decisión se debe las declaraciones del candidato cruceño referidas a que Luis Arce que no se olvide cómo salió Evo...

...declaraciones del excívico en las cuales dijo a Luis Arce que no se olvide cómo salió Evo Morales del poder. Patty, quien ya tiene en marcha un proceso contra... de Luis Arce , que aterrizó en una localidad de Potosí sin completar su viaje por la poca visibilidad, con el percance que tuvo Evo Morales en una...

...terrorismo. Esto debido a unas declaraciones en las que el exlíder cívico dijo al presidente Luis Arce que no se olvide cómo salió Evo Morales del poder...

eldeber.com.bo | 14 hours ago

..."sedición y terrorismo" tras la declaración del ex líder cívico en las cuales señalaba a Luis Arce que no se olvide cómo salió Evo Morales del poder... líder cívico en las cuales señalaba a Luis Arce que no se olvide cómo salió Evo Morales del poder. Dichas manifestaciones fueron emitidas por Camacho...

Compartido: 2.9K