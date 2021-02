Hijos y sobrinos de líderes están en la carrera electoral

Están como candidatos el hijo de Manfred (Súmate), el hijo de Jhonny (UCS) y el hijo de El Mallku (Jallalla), además del sobrino de Evo Morales (MAS).

Miguel Fernández Rea, hijo de Jhonny / Manfred Sergio Reyes Villa Avilés, hijo de Manfred / Santos Quispe, hijo de El Mallku / Adhemar Wilcarani Morales, sobrino de Evo. Fotos: Facebook

Fuente: Página Siete

Yolanda Mamani C. / La Paz

En la carrera electoral, rumbo al 7 de marzo, también están como candidatos hijos y sobrinos de líderes políticos. Aquello ocurre en al menos cuatro plazas electorales: en Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz.

En Santa Cruz, la tercera generación de la familia Fernández sigue los pasos del patriarca Max Fernández (1942-1995), fundador de Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Los hijos del político: Jhonny y Roberto fueron alcaldes de Santa Cruz de la Sierra entre 1996 y 2002, el primero, y entre 2002 y 2006, el segundo. Ahora ambos postulan nuevamente a la Alcaldía cruceña, pero cada uno con un frente distinto.

Para estas subnacionales, Miguel Fernández Rea, hijo de Jhonny, acompaña a su padre en las lides político-electorales como candidato a tercer concejal por UCS para el municipio de Santa Cruz. (Paola Andrea Fernández Rea, también hija de Jhonny Fernández, es senadora suplente de Creemos)

Asimismo, Roberto Fernández, que postula a la Alcaldía cruceña por la agrupación Alianza Solidaria Popular (ASIP), tiene a su hermano, por parte de padre, Henrry Alex Fernández Hurtado, en su plancha, como candidato a primer concejal por ASIP.

En La Paz, el caso más emblemático es el del hijo de Felipe Quispe Huanca. El Mallku candidateaba para ser gobernador de La Paz por la agrupación Jallalla, pero falleció el 19 de enero en pleno proceso de la campaña electoral.

Días después, ganó protagonismo político Santos Quispe, su hijo, quien reclamó ocupar el lugar de su padre para ser candidato por esa sigla.

“Esperemos que nuestro hermano de la agrupación Jallalla cumpla el convenio que se ha firmado con nuestra organización Adelante Pueblo Unido. Solamente esperemos, ojalá que cumpla porque si no cumple va a ser como una traición a mi padre”, dijo Quispe en enero. El 2 de febrero, Jallalla, confirmó la candidatura del hijo de El Mallku.

En Cochabamba, un Reyes Villa sigue la senda de su padre, Manfred Reyes Villa, quien postula a alcalde de Cercado por Súmate. El exprefecto y exalcalde tiene en su plancha a su hijo como candidato para segundo concejal. Su nombre es Manfred Sergio Reyes Villa Avilés. Tiene 33 años. Estudió en Estados Unidos ingeniería aeroespacial. Trabajó en la NASA y en grandes empresas que construyen aviones.

Otro caso de familiares que postulan en las elecciones subnacionales en Cochabamba es el de los hermanos Cartagena Chacón, exmilitantes de UCS pero que para estas elecciones candidatean con su propia sigla, Unidad Nacional de Esperanza. Héctor Cartagena Chacón es candidato al municipio de Quillacollo, en tanto que su hermano Tito Cartagena Chacón es candidato suplente a tercer concejal.

En Oruro, el caso que llama la atención es el de Adhemar Wilcarani Morales, sobrino del expresidente Evo Morales e hijo de Esther Morales, quien falleció en 2020.

El sobrino de Morales postula para ser alcalde de Oruro por el MAS. “Soy Adhemar Wilcarani, ingeniero eléctrico de profesión, comprometido con mi municipio, un Oruro con progreso hacia el futuro”, dice el candidato en uno de sus spots difundidos en las redes sociales.

Para el analista Paúl Coca no sorprende la presencia de los hijos de los candidatos y algunos líderes políticos, que pretenden seguir los pasos de sus padres. Indicó que no existe una norma electoral que prohíba que padres e hijos postulen y sean electos como autoridades mediante el voto popular. En caso de que sean elegidos, expresó, no se puede considerar nepotismo.

“Esta es una práctica que se puede llegar a cuestionar, pero legal y constitucionalmente no hay inconveniente, aunque se puede cuestionar moral y éticamente. Si son electos, no sería nepotismo porque, uno, han sido elegidos por el voto popular; dos, porque los cargos para los que postulan son de dos órganos diferentes, es decir, uno va para el Ejecutivo y otro para el Legislativo”, afirmó Coca a Página Siete.