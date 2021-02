Indígenas de Ecuador se movilizan para exigir recuento de votos

El movimiento Pachakutik respalda las denuncias de fraude de su candidato Yaku Pérez y marcha hacia Quito.

Tras calificar los comicios de «caricatura de transparencia electoral», Pérez no tira la toalla y exige la suspensión del proceso tal y como se había desarrollado hasta ahora, y que se recuenten los votos en virtud de un acuerdo que quedó en papel mojado.

El movimiento Pachakutik respalda las denuncias de fraude de su candidato Yaku Pérez y marcha hacia Quito.

Ecuador Cangahua Wahlen Wahllokal

La indecisión del Consejo Electoral (CNE) de reabrir las urnas de las presidenciales del 7 de febrero para disipar sospechas de presunto fraude, mantienen a Ecuador en la incertidumbre y ante una movilización indígena que inició este miércoles (17.02.2021) para exigir el recuento de los votos.

La última vuelta de tuerca al embrollo electoral la dio el dirigente del movimiento indígena Pachakutik y candidato presidencial, Yaku Pérez, al presentar ante el CNE un escrito para solicitar la suspensión del escrutinio.

Tras calificar los comicios de «caricatura de transparencia electoral», Pérez no tira la toalla y exige la suspensión del proceso tal y como se había desarrollado hasta ahora, y que se recuenten los votos en virtud de un acuerdo que quedó en papel mojado.

Ecuador Präsidentschaftswahlen Yaku Perez Pachakutik

El candidato presidencial Yaku Pérez, del movimiento indígena Pachakutik, lidera una protesta frente al Consejo Electoral de Ecuador.

Comienza marcha indígena

En tanto, las advertencias de los últimos días se han concretado por el momento en la forma de una marcha nacional convocada por Pachakutik para exigir el recuento de votos, ante las desoídas denuncias de fraude hechas por su dirigente.

Su coordinador, Marlon Santi, explicó que la movilización se inició en la ciudad de Loja, en el sur de Ecuador, y consistirá en un recorrido en dirección al centro andino del país, con parada en la localidad de Latacunga, antes de arribar a la capital -previsiblemente el 23 de febrero-, para manifestarse frente al CNE.

El #CNE en contubernio con el correismo; el gobierno de Lenin; el banquero y la oligarquía de este país no han podido demostrar que no existió #fraude; solo han dejado ver una vez más la argolla. No bajamos los brazos, solo nos hacen más fuertes.

JUYAYAY PACHAKUTIK. pic.twitter.com/O0yukBOZFG

— PACHAKUTIK NACIONAL (@PKnacional18) February 17, 2021