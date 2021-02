Irán reitera que Estados Unidos debe levantar sanciones para salvar acuerdo nuclear

El gobierno iraní pidió de nuevo a Estados Unidos este viernes (19.02.2021) que levante todas las sanciones impuestas, horas después de una propuesta de parte de la administración de Joe Biden de revivir el acuerdo nuclear.

Teherán «anulará inmediatamente» sus medidas de represalia si Estados Unidos «levanta sin condiciones todas las sanciones impuestas, reimpuestas o rebautizadas por Trump», tuiteó el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif.

US acknowledged Pompeo’s claims re Res. 2231 had no legal validity.

We agree.

In compliance w/ 2231:

US unconditionally & effectively lift all sanctions imposed, re-imposed or re-labeled by Trump.

We will then immediately reverse all remedial measures.

Simple: #CommitActMeet

— Javad Zarif (@JZarif) February 19, 2021