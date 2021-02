Jallalla califica de «guerra sucia» impugnación a la candidatura de Santos Quispe

Fuente: Página Siete

El candidato a asambleísta departamental y líder de Jallalla La Paz, Leopoldo Chui, calificó como «guerra sucia» la denuncia de impugnación a la postulación de Santos Quispe. Agregó que existen agrupaciones ciudadanas que se ven afectadas por la figura del aspirante a la gobernación de La Paz, por eso recurren a ese tipo de acciones.

El Movimiento Tercer Sistema (MTS), liderado por el gobernador Félix Patzi, realizó la impugnación de Quispe ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) porque supuestamente no renunció como funcionario al Servicio Departamental de Salud (Sedes).

El candidato a asambleísta por esa sigla, Edgar Ramos, manifestó que la Constitución y las leyes detallan que los cargos designados deben renunciar tres meses antes a la fecha de los comicios para postular a una candidatura. Este requisito no fue cumplido por el hijo de extinto Felipe Quipe, según la denuncia.

«La guerra sucia por parte de las agrupaciones ciudadanas que se ven afectadas con la candidatura de Santos lamentablemente arguyen este tipo de peticiones al Tribunal (Departamental Electoral). No tienen argumento, no tienen sustento, no han presentado ni una prueba, solo han presentado una nota una carta», manifestó Chui.

Asimismo indicó que esperarán ser notificados por la entidad electoral para presentar los descargos. Complementó que al momento no pueden pronunciarse más sobre el caso porque no tienen conocimiento del contenido de la denuncia contra Quispe.