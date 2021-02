Jueza Castro anula imputación de Celier Arispe, acusado de favorecer a su esposa con adjudicación de obras

La jueza Claudia Castro, que archivó la investigación del caso fraude electoral y liberó de procesos penales a exautoridades del gobierno de Evo Morales, anuló ayer a través de una resolución la imputación contra el director general de la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Arispe, acusado de tráfico de influencias o adjudicación directa de contratos millonarios en favor de la empresa de su esposa.

“Hoy (ayer) ha sido una audiencia que ha resuelto una excepción que la defensa ha planteado contra la imputación, que lo había detenido al general (Arispe), que se le ha iniciado contra este injusto proceso; la jueza (Claudia Castro) ha determinado la nulidad de esta imputación”, afirmó Raúl Salas, abogado del director de la DGAC, y aseguró: “Lo hemos sustentado y fundamentado debidamente en audiencia”. Según el abogado Álvaro Munguía, Arispe tenía imputación formal por el delito de uso indebido de influencias, pues cuando era autoridad pública la empresa Arbatech Construcciones, de su esposa Irma Ballesteros Lavayén, se adjudicó dos obras: en 2016, cuando era comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), la construcción del coliseo deportivo en Rodeo-Vacas por valor de 3,4 millones de bolivianos, y la construcción de la Unidad Educativa Juan XXIII en Cochabamba, en septiembre de 2019, por valor de 2,7 millones de bolivianos, cuando era director de la DGAC.

Salas dijo que en ambos casos, Arispe no era autoridad cuando la empresa de su esposa se adjudicó la obra de manera directa de la estatal Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). Este organismo, dependiente del Ministerio de la Presidencia, también adjudicó a Arbatech otras dos obras: la construcción de Polmilae, un centro de entrenamiento deportivo, por 2,7 millones de bolivianos, y la construcción de un coliseo para la II Brigada Aérea por 4.844.181 bolivianos. Salas afirmo que “este caso era político y forzado, no lo bajaban (a Arispe) de piloto personal del Evo Morales; no entendían que era militar y era uno más de los pilotos (de la FAB y del exmandatario)”.

Pocos meses antes de la primera adjudicación, el 19 de abril de 2016, cuando Evo Morales era Presidente, dijo: “El hermano general (Arispe) nos ha entregado un proyecto de coliseos de cuatro millones de bolivianos para Rodeo. Queda aprobado, vamos a construir”. En enero de 2020, el fiscal Germán Rea, que imputó de manera formal a Arispe, recordó que la pareja Arispe Ballesteros creó Arbatech Construcciones en agosto de 2016 y se adjudicó de manera directa la primera construcción en diciembre de 2016 de la UPRE.

Munguía denunció ayer que en su calidad de abogado del denunciante exdiputado Samuel Cruz Trujillo, fue echado de la audiencia virtual.

“El abogado de Arispe cuestionó mi participación y pidió que se me excluya de la audiencia. Mi persona hizo notar a la jueza que las audiencias son públicas, según el Art. 116 del Código de Procedimiento Penal, en razón a la transparencia que deben tener las mismas”. Afirmó que “mi presencia profesional en la audiencia se constituyó en un elemento de molestia para la defensa del imputado y de la jueza, por lo cual y sin ningún tipo de argumento legal, y en franca vulneración a los principios procesales, se me ha excluido de la audiencia, donde se anuló la imputación contra Arispe”.

Munguía anunció que “este hecho demuestra, de forma flagrante y grosero, el manejo arbitrario y poco transparente con que se administra la justicia en el país” y expresó su esperanza porque la estatal UPRE y la Fiscalía de La Paz puedan apelar la resolución de la jueza Castro. Este diario llamó ayer sin éxito a la defensa de la UPRE.

Salas afirmó que “vamos a esperar que se resuelva en el Ministerio Público, que es lo que corresponde; la causa no se ha cerrado, se ha determinado la nulidad (de la imputación) porque existen falencias en su fundamentación jurídica”. Pidió al exdiputado Cruz dar la cara. “Nunca dio la cara como denunciante; quería perjudicar a Evo Morales, el daño colateral fue Arispe y fue a él que lo procesaron y se mantiene la causa” sin cerrar.

Actuación de Castro