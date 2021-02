Julio Baldivieso demandó a Aurora

Campeones

miércoles, 17 de febrero de 2021 · 05:00

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

El director técnico de Mcepal Vinto Palmaflor, Julio César Baldivieso, confirmó ayer que tuvo que instalar una demanda ante el Tribunal de Resolución Deportivo (TRD) en contra de club Aurora, plantel al que dirigió la temporada pasada.

“Estuve esperando, pero lamentablemente no tuve respuesta de la dirigencia de Aurora, incluso lo llamamos en muchas oportunidades al presidente (del club Aurora, Jaime Cornejo), nunca nos atendió el teléfono y lo único que nos queda es recurrir a las instancias a las que nunca me gustó ir, pero bueno si no hay respuesta de la otra parte debemos hacernos respetar de alguna u otra forma. Veremos en que termina”, dijo ayer el estratega cochabambino en contacto con los medios.

El técnico quiso dejaren claro que más allá del dinero, lo que él buscaba era el agradecimiento del club al que siempre apoyó, en momentos difíciles.

“Yo siempre estoy predispuesto a conversar, pero si no quieren conversar con uno, de repente tienes que firmar un poder para que se encarguen de ello y serán los tribunales lo que ahora definan el tema”, dijo el estratega, a tiempo de indicar que en los próximos días se tendría la primera reunión de conciliación.

“Veremos qué es lo que pasa”, dijo Baldivieso, que durante la cuarentena en 2020 denunció que no cobraron por meses.