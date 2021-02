La falta de condiciones para clases virtuales genera molestia y preocupación en padres y maestros

Los padres de familia denuncian que no cuentan con las condiciones para enseñar a sus hijos, el no saber manejar las plataformas digitales es otra de las falencias que sufren.

Padres de familia y profesores denuncian la falta de elementos y condiciones para la educación virtual. Sin internet, sin computadoras o teléfonos inteligentes, la educación virtual no es una realidad .

Asimismo, las familias numerosas no cuentan con los recursos para adquirir los suficientes celulares de tal manera que sus hijos pasen clases, los jefes de hogar, recuerdan que los teléfonos pequeños y analógicos no son apropiados y que muchos los usan para comunicarse.

Según datos, un 60% de padres de familia no cuenta con un equipo tecnológico, entre ellos están las familias que tienen un teléfono de baja gama, la cual no ayuda con el aprendizaje, ya que los menores deben forzar su vista o la capacidad no abastece.

Por su parte, los profesores tampoco cuentan con las capacidades tecnológicas y conectividad a internet para la educación virtual, denuncian que las cartillas de enseñanza dispuestas por el Gobierno deben ser impresas por los maestros, por lo que significa un gasto para ellos.

En esta primera semana del inicio de la gestión escolar surgen falencias que exigen sean resueltas, los padres de familia buscan diálogo con el Gobierno, de lo contrario, no descartan iniciar con movilizaciones.