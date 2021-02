Megaobras y denuncias «bailan» en la pugna por Alcaldía cruceña

Carolina Méndez / Santa Cruz

Cuando falta un mes para la cita electoral, las campañas se intensifican. En Santa Cruz, los diez candidatos que aspiran a la Alcaldía buscan incansablemente espacios en medios de comunicación, usan las redes sociales para mostrar sus habilidades y prometen ambiciosas obras para la ciudad más poblada de Bolivia.

Pese al intento de unidad del Comité Cívico pro Santa Cruz para disminuir la cantidad de aspiraciones, la papeleta para elegir a la máxima autoridad del ejecutivo municipal, tendrá diez rostros: Adriana Salvatierra (MAS), José Gary Áñez (CCA), Angélica Sosa (SPT), Roly Aguilera (Demócratas), Roberto Fernández (ASIP), Jhonny Fernández (UCS), Enrique Bruno (SOL), Omar Rivera (MTS), Rosario Schamisseddine (Unidos) y Víctor Hugo Núñez del Prado (FE).

La competencia electoral, que comenzó con relativa tranquilidad, se empañó con dos hechos recientes. El 31 de enero se registró un enfrentamiento entre partidarios de dos frentes en puertas de un canal televisivo, mientras adentro se realizaba un debate de cinco candidatos. Del mismo modo, el 1 de febrero una caravana de UCS fue agredida en la zona del Plan Tres Mil. Se reportaron heridos y daños en los vehículos. El hecho continúa en investigación.

El Tribunal Electoral Departamental (TED), no obstante, convocó a las agrupaciones políticas para suscribir un acuerdo para una campaña segura y libre de agresiones. El campo de batalla deberá limitarse a las propuestas y a la persuasión del votante.

Denuncias, bailes y hemeroteca

Las campañas en Santa Cruz tienen tintes tradicionales con candidatos que recorren las calles regalando llaveros y barbijos, vallas en la ciudad y caravanas de partidarios, pese a la advertencia de evitar la aglomeración. Pero también hay cabida importante dentro de la estrategia para la disputa por los espacios digitales.

Todos los aspirantes tienen cuenta en Facebook y sólo uno no tiene cuenta de Instagram. Ocho de diez tienen cuenta en Twitter y siete de diez, cuentas en Tik Tok. La estrategia es verse jovial y llegar a los más jóvenes; por ello, quienes buscan la Alcaldía se muestran bailando taquiraris, vistiendo tipoy, cantando, paseando en bicicleta, orando en la iglesia y haciendo retos de destreza.

Adriana Salvatierra (MAS) apareció recientemente en un cuestionado video de Tik Tok en el que dice que hay que votar por ella si es que se quiere una ciudad moderna. Lo que generó críticas entre los usuarios fue que concluyó su intervención bailando un fragmento de una canción de reguetón, cuya letra dice “cuando la azoto suena pam, pam, pam, pam”.

Entre los hechos que han marcado la carrera municipal, están las denuncias para inhabilitación de los candidatos. Gary Añez (CCA) fue inhabilitado a mediados de enero por contravenir lo establecido en el artículo 122 de la Ley 026 del Régimen Electoral que establece que no se podrá “dirigir programas o difundir columnas de opinión en medios de comunicación, bajo pena de inhabilitación”. Finalmente, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) revocó la resolución del TED Santa Cruz y habilitó a Áñez permitiéndole seguir en la competencia por la Alcaldía.

Otra denuncia que surgió provino de Demócratas y apuntaba a inhabilitar a Angélica Sosa (SPT) por el uso de imágenes de obras y servicios públicos de la municipalidad en 90 vallas propagandísticas. Hecho que no le ameritó finalmente la suspensión pero que sí implicó la instrucción del TED para el retiro de esa propaganda.

Sosa también fue cuestionada por no haber dejado la Alcaldía para candidatear, ya que, según Omar Rivera (MTS), denunciante y también candidato a la municipalidad, la normativa vigente instruye que “los cargos electivos no necesitan renunciar para ser candidatos, pero eso no incluye a los servidores públicos que son designados o de libre nombramiento”. Sosa es alcaldesa interina por designación del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Una última denuncia contra Sosa fue hecha por otra de sus contrincantes y actualmente también concejala, Rosario Schamisseddine (Unidos), quien pidió su inhabilitación al considerar que había incurrido en “delito electoral”. Esto surgió luego de la filtración de un audio en el que Sosa pedía la renuncia de los secretarios ediles por no trabajar en la campaña.

En acto proselitista , la alcaldesa y candidata Angélica Sosa.

Foto:STP

La temporada también electoral se vio colmada con la reaparición de publicaciones de prensa de cuando el ahora candidato de UCS fue alcalde, el año 1996. Jhonny Fernández, quien lidera la intención de voto según la última encuesta realizada por Ciesmori, se ve cuestionado por su pasada gestión que resurge con titulares como “Jhonny admite corrupción” (El Deber, 09/02/2000), “Denuncian fraude en ruta a La Guardia” (El Deber, 12/09/2000) o “Inicio de clases encuentra a muchos niños sin escuelas” (El Deber, 08/02/2000).

Reaparece del mismo modo la declaración que lanzó Fernández en marzo de 2004 durante un congreso nacional de UCS: “No les digo que roben pero saquen algo”. En el programa Asuntos Centrales, el candidato dijo: “Estoy muy tranquilo en mi consciencia. Yo soy Jhonny”.

Otro hecho que levantó polémica fue que la candidata por el Movimiento Al Socialismo (MAS) apareció junto al presidente Luis Arce no sólo en una cuestionada guitarreada en pleno segundo rebrote de coronavirus, sino también en la entrega de pruebas de antígeno nasal. Imágenes que luego fueron usadas bajo el logo “Adriana alcaldesa” en su cuenta oficial de Facebook.

Ante baches, trenes eléctricos

La ciudad de Santa Cruz reporta graves problemas de tráfico vehicular, registra trancaderas a horas pico y caos alrededor de los mercados. La mayor causa es el gran parque automotor que supera los 300 mil vehículos entre particulares, públicos y oficiales. Un estudio de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) de 2017 detectó que otro de los grandes problemas del transporte en Santa Cruz de la Sierra era el descontrol generado por las abundantes líneas de micros que no respondían a una planificación.

Otros conflictos cada vez más profundos son, por un lado, el deterioro de las calles que registran baches y, por otro, la falta de aceras y ciclovías para quienes no se desplazan en motorizados.

Adriana Salvatierra (MAS) pide votos bailando en Tik Tok.

Foto:Captura de video

Para los candidatos cruceños, las soluciones del problema del tráfico vehicular pasan por la modernización del sistema, ya que al menos en seis de las diez propuestas aparecen ofertas de ese tipo.

Adriana Salvatierra (MAS) promete la construcción de un tren urbano metropolitano financiado por el Gobierno. Roly Aguilera (Demócratas) plantea también un tren metropolitano, aunque explica que la inversión provendrá de empresas extranjeras; Víctor Hugo Núñez (FE) propone la implementación de un sistema con buses eléctricos financiado por los transportistas: y el candidato y concejal Jhonny Fernández (UCS) anuncia la construcción de un monorriel mediante una alianza público-privada.

Angélica Sosa (SPT), candidata y alcaldesa interina, promete avance del sistema BRT, proyecto financiado con préstamos y que lleva casi dos años en construcción pero aún no consigue funcionar. Plantea además la construcción de 80 kilómetros de ciclovías.

Es similar la propuesta de Omar Rivera quien ofrece concluir el BRT en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas; mientras la candidata y concejala Rosario Schamisseddine lanza el ambicioso plan del “circuito de la ciclovía más larga del continente” sin aclarar cómo será financiada.

Jhonny Fernández (UCS) también baila en Tik Tok.

Foto:Captura de video

Bonos en manga y playa artificial

Si bien sólo un candidato plasmó en su plan la entrega de bonos, al menos tres los anunciaron a través de medios. Sosa (SPT) prometió una “ayuda solidaria” de 400 bolivianos para los estudiantes. Salvatierra (MAS) anunció un bono de 500 bolivianos a quienes hayan perdido su fuente laboral y Fernández (UCS) se comprometió a entregar 350 bolivianos como bono alimenticio escolar.

Entre las promesas más extravagantes está la construcción de una “playa pública” en el distrito 14 (Paurito), donde se construye el relleno sanitario. “Será un parque de 40 hectáreas con área acuática para recreación de las familias cruceñas”, anticipó Sosa antes de oficializar su candidatura.

Valverde: “Hay muchos candidatos pero no hay opciones”

“El problema con las propuestas de los candidatos es que siguen con la idea ingenieril de los años 90 de construir y construir”, señala Carlos Valverde, periodista y analista político. Bajo su criterio, pese a que hay muchos candidatos que buscan acceder a la Alcaldía cruceña, no hay opciones reales para los electores.

Rosario Schamisseddine (Unidos), en un programa de Tv.

Foto:Captura de Tik Tok

“Lo que ofrecen se parece tanto que nos hace pensar que alguien les entregó un formulario de preguntas con opciones de respuestas para que ellos escojan y armen su plan. Es decepcionante,” sostiene.

Entre los ausentes en las propuestas, Valverde señala que están los temas ambientales y los que tienen que ver con participación ciudadana; pero en realidad la mayor deficiencia -opina- es que ningún candidato está pensando en una ciudad del siglo XXI.

“Puedo garantizar que la participación de la gente en los procesos de la ciudad será fundamental y nadie está tomando en cuenta al ciudadano más que para que vote”, puntualiza el periodista.

Sobre las megaobras ofertadas, como el monorriel o la playa artificial, Valverde piensa que son poco serias. “La campaña realmente da para imbecilidades”, concluye.