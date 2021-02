Microsoft Word podrá ayudarte a escribir más rápido con su escritura predictiva a partir de marzo

La hoja de ruta que los de Redmond tiene fijada para Microsoft 365 incluye la llegada de la escritura predictiva a Microsoft Word el próximo mes de marzo. Concretamente, como ha avanzado Neowin, la función de texto predictivo llegará al procesador de texto para Windows.

«Las predicciones de texto en Word para Windows ayudan a los usuarios a escribir de forma más eficiente al predecir el texto de forma rápida, oportuna y precisa», explica Microsoft.





Las predicciones de texto de Word pretenden agilizar la escritura y mejorarla reduciendo posibles errores

La compañía, como podemos ver en la misma hoja de ruta, también ha empezado a implementar esta característica en Microsoft Outlook para Windows, Android y iOS, así como en la aplicación de productividad Microsoft To Do durante el mes de febrero. En noviembre llegó a Outlook en la web, aunque solamente en inglés.

Así funciona las predicciones de texto de Word

Las predicciones de texto de Word, también las de Outlook, tienen la misma idea: ayudar a los usuarios a escribir de forma más rápida y precisa, al tiempo que reduce los errores ortográfico y gramaticales. Todo ello, además, mejorando con el tiempo y el uso.

La escritura predictiva funciona escribiendo, sin más. Conforme redactemos un texto, el sistema nos podrá sugerir cómo sigue lo que estamos escribiendo y nosotros podremos aceptarlo mediante el tabulador o rechazarlo mediante la tecla Esc. Con el tiempo, la función va aprendiendo de nuestra forma de escribir y nuestros patrones, resultando más efectiva. Un combo ganador junto con la función de reescritura ya disponible en inglés.

Con el tiempo, la función va aprendiendo de nuestra forma de escribir y nuestros patrones, resultando más efectiva

Esta característica ha estado disponible en inglés hasta el momento, aunque en la hoja de ruta sobre la que llegará a Microsoft Word, así como la que llegará a Outlook y To Do no se especifica ningún idioma en particular. Sí que se señala, en cambio, en la función para Outlook en la web. Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con la compañía para preguntar por los idiomas en los que estará disponible esta nueva función.