Ministerio de Gobierno lanza plan “Mi Barrio Seguro” en zonas alejadas de Santa Cruz

La autoridad lamentó que las autoridades municipales y departamentales no respondieron a la solicitud del Ministerio de Gobierno para trabajar el tema de seguridad ciudadana

Fuente: ABI

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, visitó la zona Norte, Distrito 5, del Quinto Anillo de la ciudad de Santa Cruz, para efectuar el lanzamiento del plan “Mi Barrio Seguro”, que tiene como objetivo luchar contra la delincuencia y construir una sociedad en convivencia pacífica.

“El año 2018, se registraron 2.274 delitos en esta zona; el año 2019 hubo un breve aumento con 2.370 delitos y, finalmente, el año 2020 se llegó a 1.830, fundamentalmente por la pandemia. De estos delitos, la mayoría son hechos de tránsito, después siguen actos de violencia y asaltos, incluyendo violencia contra la mujer. También hemos detectado que el 12 por ciento de los robos del total de la ciudad de Santa Cruz, desde el 1 de enero hasta ayer, se registraron en este barrio”, señaló el Ministro.

La autoridad, según un boletín de prensa institucional, lamentó que las autoridades municipales y departamentales no respondieron a la solicitud del Ministerio de Gobierno para trabajar el tema de seguridad ciudadana y no contestaron a las cartas enviadas, ni tampoco tuvieron una gestión eficiente en este ámbito.

“Quisimos hacer esto con las autoridades departamentales, municipales y ellos no asistieron. Y es por eso que los delitos siguen existiendo, porque a las actuales autoridades no les interesa el tema de la seguridad ciudadana (…), como Ministerio de Gobierno, nos interesa, y también debería interesarle a la Alcaldesa y al Gobernador. Es lamentable que no sea así”, manifestó.

Del Castillo declaró que en ese sector se tiene 80 efectivos policiales trabajando, una Estación Policial Integral (EPI), cuatro módulos policiales y casi una veintena de vehículos.