Ministro de Salud pide a alcaldes y gobernadores no politizar la compra de vacunas

El ministro de Salud, Jeyson Auza, ratificó este martes que las entidades subnacionales e instituciones privadas pueden adquirir vacunas contra el Covid-19 y solicitó a autoridades no politizar el tema.

“Que no se manifieste, que no se trate de manipular la verdad, la adquisición de vacunas por parte de Gobiernos municipales está absolutamente permitida, siempre y cuando cumplan con los requisitos (…) Les pedimos de la manera más encarecida y respetuosa, no politicemos el tema de la salud”, demandó la autoridad en conferencia de prensa.

Regiones como Tarija, La Paz, El Alto y Santa Cruz solicitaron gestionar la compra de sus propias dosis, denunciando que el Gobierno acapara la inmunización, mientras se espera el arribo de grandes cantidades de dosis para iniciar la inmunización masiva.

“Está totalmente permitido que gobiernos subnacionales e instituciones privadas puedan adquirir la vacuna, siempre y cuando cumplan lo establecido en el Decreto Supremo 4432, que establece los requisitos que se deben cumplir. Si cumplen estos requisitos, que son mecanismos que tiene el Estado para garantizar que esas vacunas sean efectivas, pueden proceder con la adquisición de vacunas”, recalcó el titular.

Manifestó que “no es correcto decir que se está prohibiendo o que existe un monopolio de vacunas”, detallando que las administraciones locales y departamentales deben garantizar el personal para atender el rebrote de la enfermedad.